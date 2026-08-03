El abogado Carlos Soler denunció ante la Fiscalía a Manuel Grau, amigo personal de Verónica Alcocer, por el presunto delito de estafa.

En diálogo con SEMANA, Soler explicó que Grau le pidió a dos empresarios colombianos cerca de 5.000 millones de pesos prestados, dineros que a la fecha no han sido retornados.

De acuerdo con la denuncia de Soler, que se encuentra radicada en la Fiscalía General de la Nación, Grau se ganó la confianza de los empresarios valiéndose de la estrecha relación con Alcocer.

Según el abogado Soler, sus clientes le entregaron a Manuel Grau una lujosa camioneta y varios millones de pesos en efectivo a él y a emisarios suyos.

Los dineros fueron desembolsados entre noviembre del 2023 y junio del 2025, con la promesa de que serían devueltos con un pago de un interés del 10 %.

Manel Grau, empresario catalán es amigo personal de Verónica Alcocer. Foto: Suministrado a SEMANA/API.

Dentro de las pruebas que, según el abogado, radicó ante la Fiscalía, se encuentra un audio donde Grau le dice a los empresarios que todo estará resuelto antes de que se termine el gobierno.

“De acuerdo con la relación consolidada elaborada por nuestros representados y con los documentos de soporte que se anexan al presente requerimiento, entre el 15 de noviembre de 2023 y el 1 de junio de 2025 se realizaron múltiples entregas de dinero, cheques, transferencias bancarias y bienes valorados económicamente, cuyo valor consolidado asciende a la suma 4.900 millones de pesos”, señala la denuncia de Soler contra Grau.

Relación de los supuestos dineros que le entregaron dos empresarios colombianos a Manuel Grau, amigo personal de Verónica Alcocer. Foto: Suministrado a SEMANA.

Agrega el documento por medio del cual el abogado Soler busca el reintegro del dinero a sus clientes que “respecto de los bienes entregados en especie, su valoración económica se encuentra soportada con la documentación correspondiente a su propiedad, tradición, fecha de entrega y demás documentos pertinentes, razón por la cual la liquidación final discrimina separadamente las sumas entregadas en efectivo, mediante cheque, por transferencia bancaria y mediante la entrega de bienes”.