Tras violento combate con un grupo élite del Ejército, murió alias Mira, cabecilla de las disidencias de las Farc

Fuentes militares le confirmaron a SEMANA que luego de un violento combate con las disidencias de las Farc, murió un importante cabecilla de este grupo armado.

Alias Mira muerto en combates con el Ejército. Foto: Suministrada a SEMANA.

Se trata de Isaín Hernández Yonda, alias Mira, segundo cabecilla del frente 57 Yair Bermúdez.

Esta persona, según fuentes militares, delinquía entre los departamentos de Tolima y Quindío. Dice un informe de inteligencia militar, que alias Mira se encargaba de planear asesinatos, extorsiones, secuestros y otros delitos de alto impacto a nivel nacional.

Su carrera criminal, señala la información, había iniciado en la entonces guerrilla de las Farc en el año 2012 en el frente sexto. Tras la desmovilización del grupo armado, este sujeto se mantuvo en actividades ilegales bajo el amparo del EMC, Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco.

Los comandos Especiales del Ejército realizan operaciones contra las disidencias de las Farc. Foto: Ejército Nacional de Colombia

Con la paz total del gobierno Petro se sumó al frente Yair Bermúdez, que optó por delinquir por su lado generando desplazamientos en diferentes regiones del país.

sin embargo, su mayor injerencia criminal, señala el informe de inteligencia, era Tuluá y Valle del Cauca, en donde ejecutaba extorsiones a comerciantes y ganaderos.

De otra parte, el Ejército reportó que en Nariño 16 jóvenes integrantes de la estructura ilegal Mariscal Sucre del grupo Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano se

“Junto con ellos, las tropas lograron la recuperación de dos menores de edad que habían sido víctimas de reclutamiento forzado, frenando de manera directa la instrumentalización de la juventud en la región por parte de este grupo armado ilegal”, dijo el Ejército.

Agregó la autoridad militar que: “la operación deja además una fractura total en su capacidad logística y de combate tras la incautación de un poderoso arsenal: 19 armas de fuego, más de 3400 cartuchos y 63 proveedores”.