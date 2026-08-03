Hombre asesinó a su hermano porque no le prestó su moto en Barranquilla: esta es la historia

Un nuevo hecho de intolerancia se registró en Barranquilla hacia las 9:30 de la noche de este domingo, 2 de agosto, cuando un hombre habría asesinado a su hermano en medio de una discusión porque la víctima no le prestó su motocicleta. El caso ocurrió en el barrio Galán, al sur de la capital del Atlántico.

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El hombre asesinado fue identificado por la Policía Metropolitana como Fabián Costa Dovale, de 55 años, quien recibió varias heridas con arma blanca, presuntamente causadas por John José Costa Dovale, de 54 años, luego de que la víctima se negara a prestarle su motocicleta.

Tras el ataque, el hombre fue trasladado gravemente herido a la Clínica Campbell, donde el personal médico confirmó su muerte debido a la gravedad de las lesiones.

Instalaciones de Medicina Legal de Barranquilla. Foto: Zona Cero - Cortesía.

En medio de la riña familiar, la Policía informó que logró la captura de John José Costa Dovale, de 54, pero que tuvieron que trasladarlo hasta el Hospital General de Barranquilla para que le revisaran algunas lesiones que sufrió, para luego llevarlo hasta la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización.

Otro caso

En el municipio de Galapa, área metropolitana de Barranquilla, se presentó otro caso de intolerancia, en el que un joven de 25 años atacó a su papá con un tubo metálico. La víctima permanece en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Reina Catalina de Baranoa, Atlántico.

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Clínica Reina Catalina de Baranoa. Foto: Cortesía Zona Cero.

La víctima fue identificada como Luis Eduardo Miranda Herrera, de 44 años, quien se debate entre la vida y la muerte. Según la Policía de Barranquilla, el caso tuvo lugar en la invasión 12 de Septiembre durante la madrugada del domingo, cuando ambos se encontraban departiendo.

En medio de una discusión, el joven habría agredido a su padre. El señalado atacante es buscado por las autoridades para que responda ante la justicia por estos hechos.