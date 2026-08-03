Conductor arrolló a cuatro personas en Barranquilla: dos muertos y dos heridos, entre ellos, un policía

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en el barrio Siete de Abril, en el sur de Barranquilla, donde el conductor de un vehículo arrolló a cuatro personas, dejando a dos de ellas muertas y a dos más gravemente heridas.

Las autoridades judiciales se encuentran al frente de este caso para determinar cuáles fueron las causas de este siniestro que hoy enluta a varias familias en el Atlántico.

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De acuerdo con la información conocida por SEMANA, las víctimas mortales fueron identificadas por la Policía Metropolitana como Mary Luz Rodríguez Montiel, de 36 años, y Diovanny Inocencio De La Hoz Romero.

Este vehículo de matrícula QTL 449 era conducido por Carlos Mario Salcedo Atencio, a quien le realizaron una prueba de alcoholemia y salió negativa, por lo que las autoridades de tránsito están intentando determinar qué fue lo que sucedió en este caso.

Instalaciones de Medicina Legal de Barranquilla. Foto: Zona Cero - Cortesía.

El primer arrollado fue De La Hoz Romero, quien iba en una bicicleta y quedó sin vida en el acto debido a los fuertes golpes que recibió en varias zonas de su cuerpo. Luego, Salcedo Atencio embistió a Mary Luz Rodríguez Montiel, Luis Miguel Galván Hernández y al integrante de la Policía de Barranquilla, Macdonal Díaz González.

“Después de haberse llevado al señor en la bicicleta, este conductor chocó contra un vehículo tipo taxi y después se llevó a la pareja que se movilizaba en la motocicleta y también al integrante de la Policía Nacional. Todo está siendo investigado para saber a ciencia cierta qué fue lo que sucedió en este caso”, explicó alguien cercano al caso.

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El conductor fue trasladado hasta las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización por el delito de homicidio culposo. En las próximas horas será presentado ante un juez con funciones de control de garantías para el inicio de las audiencias preliminares.