Alias Masacre cayó en redada de la Policía de Cartagena: lo buscaban en Barranquilla por un triple homicidio

Un peligroso delincuente que era buscado por la Policía de Barranquilla cayó en una redada contra el crimen organizada por la Policía de Cartagena en medio del Plan Bastión que adelantan en esta zona del Caribe colombiano. Se trata de alias Masacre, que fue capturado en uno de los tres allanamientos realizados por las autoridades judiciales.

Crisis de seguridad habría precipitado las vacaciones del comandante de la Policía de Barranquilla

En total, fueron ocho las personas que terminaron capturadas y este sujeto, según la Policía, fue ubicado en la vereda Tierra Baja, corregimiento de La Boquilla, donde fue capturado mediante orden judicial y quien hace parte del cartel de los más buscados por extorsión en la ciudad de Barranquilla. Era requerido por la justicia y deberá responder por los delitos de homicidio agravado, en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

“De acuerdo con las investigaciones, el capturado estaría implicado en un triple homicidio cometido con arma de fuego el 28 de agosto de 2022 en la ciudad de Barranquilla, donde perdieron la vida Alejandro Mecías, Carlos Suárez y Jorge Aguilar”, detalló la Policía Metropolitana de Cartagena.

Cartel de los más buscados por la Policía de Barranquilla. Foto: Suministrado a SEMANA.

Asimismo, precisaron que el hoy capturado estaría recibiendo órdenes por parte de criminales que se encuentran privados de la libertad y que continúan realizando extorsiones en diferentes localidades de la capital del Atlántico.

Además, estaría vinculado con el paro extorsivo contra comerciantes en Barranquilla y Soledad, Atlántico, a principios del mes de julio y por el que enviaron a vacaciones al brigadier general Miguel Camelo, comandante de la Policía de Barranquilla.

Al capturado le registran anotaciones judiciales por los delitos de homicidio (2022, 2022 y 2024), extorsión (2023) y porte ilegal de armas de fuego (2023).

General Sandra Rodríguez sería la nueva comandante de la Policía de Barranquilla: general Miguel Camelo saldría tras crisis de seguridad

Policías haciendo controles en Cartagena. Foto: Policía de Cartagena.

La Policía Metropolitana de Cartagena dio a conocer que en lo corrido del año han capturado 57 personas por homicidio y 473 por el delito de porte ilegal de armas de fuego. En este momento avanzan las audiencias preliminares, en las que ya se ha legalizado el procedimiento de los allanamientos y las capturas, a la espera de que se definan las medidas de aseguramiento.

“Invitamos a la comunidad a seguir colaborando y cooperando para judicializar a los responsables de los diferentes hechos delictivos que afectan la ciudad, mediante la Línea de Emergencia 123. E-mail: mecar.sijin@policia.gov.co”, sostuvo la Policía Metropolitana de Cartagena.