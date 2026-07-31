Habló el director de Medicina Legal sobre caso María Camila Potosí: entregó detalle clave sobre cuerpo que sería del bebé de la joven

El 20 de julio, en una zona boscosa ubicada a la altura del kilómetro 3 de la vía a La Buitrera, específicamente a orillas del río Meléndez, en el Valle del Cauca, fue hallado el cuerpo sin vida de María Camila Potosí, una joven de 21 años.

A la joven, quien estaba en estado de embarazo al momento de su desaparición en Cali, el 16 de julio, además de asesinarla, le extrajeron su bebé.

María Camila Potosí: capturan a cinco personas señaladas de participar en su asesinato y desaparición de la bebé

Precisamente, este jueves, 30 de julio, encontraron unos restos humanos que corresponderían a la bebé de María Camila. El hallazgo se produjo en un punto cercano al lugar donde fue encontrado el cuerpo de la joven.

“Como parte de las actividades investigativas orientadas por la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, halló en una zona boscosa de Cali (Valle del Cauca) restos humanos que corresponderían a los de la hija de la mujer de 21 años asesinada en esta ciudad. En este momento se adelantan las diligencias de inspección técnica para, posteriormente, trasladarlos al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se buscará su plena identificación”, señaló la Fiscalía.

Ahora, Ariel Emilio Cortés, director de Medicina Legal, habló con Noticias Caracol. El funcionario dijo qué será lo primero que harán con los restos que serían de la bebé de la joven.

Cinco presuntos asesinos de María Camila Potosí fueron capturados. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

“Lo que vamos a hacer con los restos óseos que nos llegaron el día de ayer, porque ya tiene un grado de avance en cuanto a la bebé, es determinar primero que sean restos, porque, pues, es un cuerpo pequeño, el de la bebé. Y con esa genética que nosotros tomamos la vez pasada sobre el cuerpo de María Camila, hacer un cruce de información de ADN, para determinar que el cuerpo del bebé que nos llegó ayer es el de la hija de María Camila”, dijo Cortés en el noticiero citado anteriormente, en la mañana de este viernes 31 de julio.

Vale recordar que este jueves 30 de julio fueron capturados en Cali y Andalucía, en el Valle del Cauca, cinco presuntos implicados en este caso.