“No tienen corazón, no tienen alma”: desgarradoras palabras de la mamá de María Camila Potosí tras hallazgo de la bebé sin vida

La investigación por el asesinato de María Camila Potosí dio un nuevo giro este jueves 30 de julio, luego de que la Fiscalía General de la Nación informara el hallazgo de unos restos humanos en una zona boscosa de Cali que corresponderían a la bebé que esperaba la joven de 21 años.

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El descubrimiento hace parte de las diligencias adelantadas por el CTI y la Policía Nacional, dentro del proceso que busca esclarecer por completo el crimen.

Horas antes, las autoridades habían reportado la captura de cinco personas señaladas de participar en la desaparición y homicidio de María Camila, además de la extracción de la bebé.

Según explicó el brigadier general Herbert Benavidez, los operativos fueron el resultado de diez días de investigación desarrollados entre Cali y el municipio de Andalucía, en el Valle del Cauca.

Tras conocerse la noticia, Alba Ruby Gómez, madre de María Camila, habló con Noticias Caracol y expresó el profundo dolor que atraviesa su familia. En sus declaraciones calificó de “atroz” lo ocurrido y cuestionó la crueldad con la que actuaron los presuntos responsables.

“Son personas que no tienen corazón, no tienen alma. Cometieron un crimen tan atroz con mi hija, una persona inocente. Yo creo que ellos ni siquiera la conocían, ella no les hizo nada. Y ahora una bebé… no me cabe en la cabeza por qué hicieron esto”.

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La mujer aseguró que, además del sufrimiento por la pérdida de su hija, ahora enfrenta el impacto de conocer que también habrían encontrado sin vida a la pequeña que María Camila esperaba.

“Solo espero que se haga justicia, que les caiga todo el peso de la ley. Tienen que pagar la muerte de mi hija y ahora la muerte de la bebé”.

Durante la entrevista también fue consultada sobre la posibilidad de perdonar a quienes estarían involucrados en el caso. Aunque afirmó no considerarse una persona rencorosa, reconoció que el dolor provocado por este crimen hace muy difícil pensar en el perdón.

“Perdonarlos no creo. Yo no soy mala persona, no tengo un corazón malo, pero este crimen ya es demasiado. Solamente Dios sabe lo que estoy sintiendo en este momento y Él será quien les dé su castigo”.

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#Colombia | La madre de María Camila Potosí habló tras el hallazgo el cuerpo sin vida de la bebé que, presuntamente, sería de su hija asesinada. Esto dijo



Vea la entrevista completa >>> https://t.co/MYTI3beETd pic.twitter.com/TTOj2aYAIq — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) July 30, 2026

Mientras avanzan las investigaciones, la Fiscalía indicó que los restos encontrados serán sometidos a los respectivos análisis forenses para establecer plenamente su identidad. Entretanto, el proceso judicial continúa contra las cinco personas capturadas y señaladas de haber participado en uno de los casos que más ha conmocionado al país en las últimas semanas.