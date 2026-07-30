María Camila Potosí: capturan a cinco personas señaladas de participar en su asesinato y desaparición de la bebé

Este jueves, 30 de julio, se conoció que la Policía Nacional junto con la Fiscalía General de la Nación lograron la captura de cinco personas en Cali y Tuluá, Valle del Cauca, quienes serían los responsables de haber, presuntamente, asesinado a María Camila Potosí, quien estaba en embarazo y a quien le sacaron su bebé.

Habló pareja de María Camila Potosí; contó qué le dijo la sospechosa del crimen y cómo encontró el cuerpo: “Bastante devastadora”

Padres de María Camila Potosí y principal sospechosa del crimen. Foto: Montaje Semana

El caso que estremeció a Valle del Cauca ocurrió el 16 de julio, cuando la joven desapareció y las autoridades desplegaron los operativos para su búsqueda. El cuerpo sin vida de la joven fue hallado el domingo 19 de julio, en el kilómetro 3, vía La Buitrera, específicamente a orillas del río Meléndez.

En medio de la investigación para esclarecer este hecho, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, dijo que una mujer, principal sospechosa del crimen, fue interrogada por las autoridades. Se trata de una mujer con la que fue vista por última vez María Camila, mientras esta la transportaba en una moto, tal como quedó registrado en varias cámaras de seguridad.

“Está diciendo mentiras”: el fuerte reclamo de los padres de María Camila Potosí a la principal sospechosa

La pareja de María Camila habló en el videopódcast Conducta Delictiva. El hombre recordó qué le dijo a él y a la familia de María Camila, la mujer que hoy está en la mira de las autoridades, una vez la abordaron.

“Estaba muy nerviosa. Ella decía que estaba nerviosa porque sentía que todos la estábamos atacando con preguntas. Entonces le decían: ‘Es normal que te ataquen o que te sientas atacada, porque estamos preguntando. Se perdió alguien. La última persona con la que la vieron fue contigo’“.