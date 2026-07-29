El Senado dará este miércoles el pase definitivo a Abelardo De La Espriella para posesionarse en Cali; un escudo antidrones blindará el acto

Si nada extraordinario ocurre, este miércoles, la plenaria del Senado aprobará la proposición que busca que el acto protocolario de posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, se traslade a Cali el próximo 7 de agosto. Es la primera vez, en la historia reciente del país, que un jefe de Estado se tercia la banda presidencial por fuera de la sede del Congreso y lejos de la Plaza de Bolívar, en Bogotá.

Este martes, 117 representantes a la Cámara votaron para que Abelardo De La Espriella cumpla lo que prometió y se posesione en la capital del Valle, un departamento con serios problemas de seguridad que él pretende enfrentar.

Y este miércoles, el turno desde las 2:00 de la tarde, será para el Senado.

El Partido Cambio Radical, La U, el Conservador, el Centro Democrático, Liberal y Mira, respaldarán la iniciativa del jefe de Estado y solo el Pacto Histórico y otros sectores independientes de la Alianza Verde, se atravesarán. El petrismo ya confirmó que no asistirá. Mientras tanto, algunos congresistas que acompañarán al Tigre han anunciado públicamente que están dispuestos a pagar de sus bolsillos los tiquetes de avión y el gasto de hotel.

SEMANA conoció que en la noche de este martes, 28 de julio, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, presidió un consejo de seguridad con el Ejército, la Armada, Fuerza Aérea y la Policía porque el objetivo es blindar a Cali.

Este es uno de los aparatos que adquirió la Gobernación del Valle para bloquear drones. Foto: Autor anónimo.

El alcalde, Alejandro Eder, hacer lo propio para garantizar la seguridad de los más de 200 senadores y representantes que llegarán a Cali el 7 de agosto, además de los presidentes de Argentina, Javier Milei; la de Perú, Keiko Fujimori; el de Panamá, José Raúl Mulino; el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, entre otros. También de los reyes de España, quienes cada cuatro años acompañan las posesiones presidenciales en Colombia.

Este medio confirmó que el escudo antidrones que abarca 20 kilómetros a la redonda y que blindó la COP16, realizada en Cali entre el 21 de octubre y 1 de noviembre de 2024, regresará nuevamente a la posesión del jefe de Estado para blindar al presidente y a las personalidades asistentes.

Dilian Francisca Toro y Abelardo de la Espriella. Foto: Montaje realizado con imágenes de El País

Además, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, pidió a las Fuerzas Armadas de su departamento activar todo el plan antidrones que ha financiado su departamento por más de 8.000 millones de pesos.

Ella fue la primera mandataria regional que habló de la importancia de financiar equipos antidrones, incluso, primero que el presidente Gustavo Petro, en medio de la guerra que le declararon las disidencias de Iván Mordisco al Cauca.

La Armada, la Fuerza Aérea, el Ejército y la Policía tienen en su poder unas especies de armas que emiten un sonido cuando detectan la presencia de un vehículo aéreo no tripulado y están en la capacidad de tumbarlo o regresarlo al sitio de donde partió.

Todo el sistema antidrones estará concentrado en la Arena USC, auditorio principal de la Universidad Santiago de Cali, sede Pampalinda, donde Abelardo De La Espriella se posesionará. El lugar tiene capacidad para recibir a 2.800 personas, es un escenario nuevo, moderno y ha obtenido varios premios, incluso por encima del Julio Mario Santo Domingo, en Bogotá.

Abelardo De La Espriella USC Arena Foto: Universidad Santiago de Cali / Juan Carlos Sierra- Semana

Después del evento protocolario, De La Espriella asistirá al Cantón Militar Pichincha, a pocos metros de la universidad, donde presidirá su primer consejo de seguridad como presidente en ejercicio.

Este jueves, 30 de julio, el equipo de protocolo del Congreso se desplazará hasta Cali para últimar todos los detalles de la organización del evento porque el acto central estará a cargo de las directivas del Legislativo.