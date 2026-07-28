“¡Lo queremos de regreso, sano y con vida!”: Consejo Nacional de Paz exige la liberación inmediata del reverendo Samuel Salazar

La preocupación por la seguridad del reverendo Samuel Enrique Salazar Soto sigue creciendo. Este martes 28 de julio, el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia (CNPRC) publicó un comunicado en el que exigió su liberación inmediata y con vida y pidió la activación urgente de canales diplomáticos, humanitarios e institucionales para garantizar su protección y facilitar su regreso.

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En el documento, el Consejo recordó que Salazar Soto, integrante de ese organismo, fue secuestrado el pasado domingo en el estado Táchira, en Venezuela, y reiteró que la prioridad es preservar su vida.

“Exigimos su liberación inmediata y reiteramos con absoluta firmeza que ¡lo queremos con vida!”, señaló el Consejo Nacional de Paz en el comunicado.

La organización hizo un llamado directo al Estado colombiano, especialmente a la Cancillería, la Alta Consejería para la Paz y las demás entidades competentes, para que activen de inmediato todos los protocolos diplomáticos, humanitarios e institucionales que permitan establecer el paradero del reverendo y avanzar en su pronta liberación.

Además, solicitó al alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, liderar la articulación institucional frente a este caso y pidió al presidente Gustavo Petro acompañar y respaldar todas las gestiones encaminadas a proteger la vida y la libertad de Salazar Soto.

El pronunciamiento también agradeció el acompañamiento que han brindado la Defensoría del Pueblo e hizo un llamado a las Naciones Unidas, al Comité Internacional de la Cruz Roja y a otros organismos internacionales con competencia en derechos humanos y protección humanitaria para que intervengan y acompañen el caso con la mayor celeridad posible.

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“Un constructor de paz no puede ser silenciado”

En el comunicado, el Consejo Nacional de Paz sostuvo que el secuestro del reverendo representa una grave agresión contra quienes trabajan por la reconciliación y la defensa de los derechos humanos.

“Un constructor de paz no puede ser silenciado, perseguido ni secuestrado. Atentar contra quienes dedican su vida a la reconciliación constituye una grave afrenta contra los esfuerzos de paz y los derechos humanos”, afirmó la organización.

Finalmente, el organismo cerró su pronunciamiento con un nuevo llamado para que el reverendo regrese sano y salvo.

“Hoy levantamos nuestra voz con un solo clamor: ¡Libertad inmediata para Samuel Enrique Salazar Soto! ¡Lo queremos de regreso, sano y con vida!”, concluyó el Consejo Nacional de Paz.