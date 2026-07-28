¿Amante del café? Coffee Master 2026 llega a Bogotá y sus alrededores con bebidas de autor y grandes novedades

Durante 13 días, los asistentes podrán recorrer diferentes cafeterías de Bogotá y municipios de la Sabana para probar preparaciones creadas exclusivamente para el evento desde el próximo 5 de agosto y votar por sus favoritas, mientras conocen más sobre el trabajo de caficultores, tostadores y baristas que hacen posible cada taza.
Una de las principales novedades será el lanzamiento del Sello Dorado Coffee Master, un reconocimiento que distinguirá a las cafeterías que sobresalgan por su técnica, calidad y servicio.
Para elegir a los ganadores, se realizarán visitas incógnitas durante el desarrollo del evento, con el objetivo de evaluar la experiencia integral que recibe cada cliente.
“Queremos que Coffee Master contribuya a elevar los estándares del café de especialidad en Colombia. El objetivo no es únicamente premiar una bebida, sino reconocer el trabajo conjunto de productores, baristas, cafés y todos quienes hacen posible una experiencia memorable alrededor del café”, afirmó Mauricio Cortés, director de Coffee Master.
Cafeterías participantes
Los visitantes podrán recorrer establecimientos ubicados en diferentes zonas de Bogotá y municipios cercanos.
Zona Norte
- Caffa Colombia
- Cofibinz
- Arabica Cafés Especiales
- Cojfee Specialty
- Paraíso by Krumble & Arkadia
- Quincha-Huitaca
- Alma Silvestre
- Arte del Café
- Café Soca
- Café de la Felicidad
- Urbana Café
Zona Centro
- Brio Art Café
- Pizza & Café
- Frasspet
Chapinero
- Varietale Javaverna
- Varietale Casa 57
- Terracota Café & Más
- Café Mundano
- Villa Poly Coffee
- Amor Perfecto (Avenida Chile)
- Amor Perfecto (Chapinero Alto)
- Amor Perfecto (El Nogal)
- Amor Perfecto (Librería Lerner)
Teusaquillo
- New York Lines Coffee
- The Protein Lounge D.C.
- Mi Sorbo Divino
- Ezcarlata Café
- Bogotá Coffee Roasters
- Calle 45 Coffee
- Coffelia
- Tesla Té & Cafés
- Café John Dech
- Rodson Coffee
- Sacovilla Café
- Enamorados Café
Zona Occidente
- Triagular Tienda de Café
- Terracota Café y Más
- Lappontes
- Cup & Co.
- Minka Café de Especialidad
- Azulado Café
Zipaquirá
- Tres23 Café Experiencia
- Central Café & Compañía
- Café Habrá Francachela
- Alma
- La Bagatela Café
- Don Pilio Café
- El Zipa Café
Otros municipios
- Cogua: Topo Café de Especialidad.
- Mosquera: Guane Territory Coffee.
- Cajicá: Café Villa Bonita y Café Balsillas.
- Sopó: Siete Onzas.
- Chía: Café Balsillas.
La edición anterior dejó cifras que reflejan el crecimiento del evento. En 2025 se vendieron 65.000 bebidas, se generaron $ 545 millones en ventas directas y más de 950 millones en ventas cruzadas.
Además, se impulsó la compra de más de dos toneladas de cafés colombianos de origen y la plataforma del certamen registró cerca de 250.000 visitantes y el mismo número de votos.
Así será el cierre de Coffee Master 2026
La programación finalizará el lunes festivo 17 de agosto con una ceremonia en el Teatro Libre de Chapinero, donde se premiarán las mejores bebidas de autor, las cafeterías más destacadas y los ganadores del nuevo Sello Dorado Coffee Master.
Antes de la gala también se realizará una feria de cafés de especialidad abierta al público con entrada libre.