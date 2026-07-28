¿Amante del café? Coffee Master 2026 llega a Bogotá y sus alrededores con bebidas de autor y grandes novedades

Durante 13 días, los asistentes podrán recorrer diferentes cafeterías de Bogotá y municipios de la Sabana para probar preparaciones creadas exclusivamente para el evento desde el próximo 5 de agosto y votar por sus favoritas, mientras conocen más sobre el trabajo de caficultores, tostadores y baristas que hacen posible cada taza.

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Una de las principales novedades será el lanzamiento del Sello Dorado Coffee Master, un reconocimiento que distinguirá a las cafeterías que sobresalgan por su técnica, calidad y servicio.

Para elegir a los ganadores, se realizarán visitas incógnitas durante el desarrollo del evento, con el objetivo de evaluar la experiencia integral que recibe cada cliente.

“Queremos que Coffee Master contribuya a elevar los estándares del café de especialidad en Colombia. El objetivo no es únicamente premiar una bebida, sino reconocer el trabajo conjunto de productores, baristas, cafés y todos quienes hacen posible una experiencia memorable alrededor del café”, afirmó Mauricio Cortés, director de Coffee Master.

Cafeterías participantes

Los visitantes podrán recorrer establecimientos ubicados en diferentes zonas de Bogotá y municipios cercanos.

Zona Norte

Caffa Colombia

Cofibinz

Arabica Cafés Especiales

Cojfee Specialty

Paraíso by Krumble & Arkadia

Quincha-Huitaca

Alma Silvestre

Arte del Café

Café Soca

Café de la Felicidad

Urbana Café

Zona Centro

Brio Art Café

Pizza & Café

Frasspet

Chapinero

Varietale Javaverna

Varietale Casa 57

Terracota Café & Más

Café Mundano

Villa Poly Coffee

Amor Perfecto (Avenida Chile)

Amor Perfecto (Chapinero Alto)

Amor Perfecto (El Nogal)

Amor Perfecto (Librería Lerner)

Teusaquillo

New York Lines Coffee

The Protein Lounge D.C.

Mi Sorbo Divino

Ezcarlata Café

Bogotá Coffee Roasters

Calle 45 Coffee

Coffelia

Tesla Té & Cafés

Café John Dech

Rodson Coffee

Sacovilla Café

Enamorados Café

Zona Occidente

Triagular Tienda de Café

Terracota Café y Más

Lappontes

Cup & Co.

Minka Café de Especialidad

Azulado Café

Zipaquirá

Tres23 Café Experiencia

Central Café & Compañía

Café Habrá Francachela

Alma

La Bagatela Café

Don Pilio Café

El Zipa Café

Otros municipios

Cogua: Topo Café de Especialidad.

Mosquera: Guane Territory Coffee.

Cajicá: Café Villa Bonita y Café Balsillas.

Sopó: Siete Onzas.

Chía: Café Balsillas.

Cafeterías participantes. Foto: Coffee Master

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La edición anterior dejó cifras que reflejan el crecimiento del evento. En 2025 se vendieron 65.000 bebidas, se generaron $ 545 millones en ventas directas y más de 950 millones en ventas cruzadas.

Además, se impulsó la compra de más de dos toneladas de cafés colombianos de origen y la plataforma del certamen registró cerca de 250.000 visitantes y el mismo número de votos.

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La programación finalizará el lunes festivo 17 de agosto con una ceremonia en el Teatro Libre de Chapinero, donde se premiarán las mejores bebidas de autor, las cafeterías más destacadas y los ganadores del nuevo Sello Dorado Coffee Master.

Antes de la gala también se realizará una feria de cafés de especialidad abierta al público con entrada libre.