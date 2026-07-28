Acueducto anuncia cortes de agua en localidades de Bogotá del 28 al 31 de julio: varios barrios estarán afectados

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció cortes de agua y suspensiones programadas entre el 28 y el 31 de julio, debido a jornadas de mantenimiento, reparación y optimización en las redes de agua potable para mejorar la prestación del servicio a los usuarios.

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Para el martes 28 de julio, la entidad programó cortes de hasta 24 horas en las localidades de Kennedy (barrios como Andalucía, Kennedy 2, El Tintal II, III y IV, Las Palmas, Nueva Castilla y Sabana Grande, entre la calle 6D norte y la 16C, de la avenida Ciudad de Cali a la carrera 98) desde las 10:00 a. m., y en Suba (Tuna Baja, Villa Hermosa y Las Mercedes I, de la carrera 99 a la 118, entre calles 153 y 168) a partir de las 8:00 a. m.

Asimismo, desde las 10:00 a. m. habrá bajas presiones y suspensiones totales en sectores comprendidos entre la calle 68 y la 26, la Caracas y la carrera 3, e impactará a Chapinero, Santa Fe, Los Mártires, Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe, afectando sectores como Marly, Parque Nacional, La Macarena, Teusaquillo, Palermo, Olaya y San José Sur.

Por su parte, el miércoles 29 de julio, las intervenciones abarcarán sectores de Usaquén (desde las 8:00 a. m. en barrios como San Cristóbal Norte, Santa Teresa y entre las carreras 15 y 45, de la calle 142 a la 153); Chapinero (El Chicó, Chicó Norte y El Nogal) y Bosa (La Estancia, Primavera I y II, Galicia, entre otros) desde las 10:00 a. m.

A estas zonas se suma Ciudad Bolívar a partir de las 9:00 a. m., y la localidad de Puente Aranda, donde el servicio se suspenderá desde las 7:00 a. m. durante 27 horas en el sector comprendido de la carrera 39 a la avenida carrera 50, entre la calle 13 y la avenida de las Américas.

Las labores continuarán el jueves 30 de julio en la localidad de Usaquén (Santa Bárbara Central, de la carrera 11 a la 15, entre calles 116 y 127) a partir de las 8:00 a. m.; en San Cristóbal (barrios Las Lomas, Barcelona Sur y Veinte de Julio) desde las 9:00 a. m.; en Bosa (barrio El Porvenir) a las 10:00 a. m.; y en sectores de Barrios Unidos y Suba (barrios Rionegro y Los Andes) desde las 8:00 a. m. Adicionalmente, en Fontibón los barrios Guadual, Laguna y El Carmen tendrán un corte de 27 horas a partir de las 7:00 a. m.

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Finalmente, la programación culminará el viernes 31 de julio con suspensiones en el barrio Gran América de la localidad de Teusaquillo (de la calle 23 a la 26, entre carreras 28 y 30) desde las 9:00 a. m. por 24 horas.

Durante esa misma jornada se harán trabajos de mantenimiento correctivo que suspenderán el servicio en los municipios aledaños de Gachancipá y Sopó a partir de las 10:00 a. m. La EAAB recomendó almacenar agua previa al corte y recordó que el listado completo y detallado de cada sector puede ser consultado a través de los canales oficiales de la entidad y la página web de la Alcaldía Mayor de Bogotá.