Hermana de joven asesinado cerca de estación Héroes, en Bogotá, reveló último mensaje que él alcanzó a escribir a sus padres

El pasado sábado, 25 de julio, en el barrio El Polo, en inmediaciones de la estación de TransMilenio Héroes, un joven de 21 años, identificado como Joan David Gómez, fue asesinado con un elemento cortopunzante.

El hecho ocurrió a eso de las 2:50 de la tarde de ese sábado. Tras cometer el crimen, el presunto asesino se dio a la fuga, pero una persona que se percató de lo ocurrido alcanzó al individuo metros más adelante y lo entregó a la Policía.

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Tras ser apuñalado en el pecho, Gómez murió en el lugar. Entretanto, el presunto criminal fue judicializado y deberá responder por el delito de homicidio.

Transcurridas pocas horas de ese crimen, una hermana del joven habló en Noticias RCN. Contó que él era estudiante de locución en una academia que queda cerca de la estación Héroes.

En el momento que fue abordado por el asesino, al parecer para robarlo, el joven había salido precisamente de estudiar y se dirigía a su casa. De hecho, su hermana contó que Gómez alcanzó a escribirle un mensaje a sus padres.

“Su último mensajito… Él conocía de Dios, del Señor, y él les habló a sus papitos, él les habló a mi papito, a mi mamita, y en su mensaje él dijo: ‘Ya nos vemos con el favor de Dios. Te amo’“, recordó la hermana en el noticiero citado anteriormente.

Luego, cuando se disponía a abordar el TransMilenio para dirigirse a su casa, fue que se encontró al criminal que acabó con su vida.

La hermana del joven también afirmó que el presunto asesino no es un habitante de calle, como se ha rumorado, y que, por el contrario, es un sujeto que presenta anotaciones judiciales.

“Yo quiero desmentir eso, porque no era un habitante de calle. Esa persona, después de investigaciones, él tenía muchas anotaciones, él ya tenía una vida, digamos, criminal, y estaba libre; esa persona se cruza con él y hubo un intento de robo. Esa persona, su acción fue sacar el puñal y atentar al corazoncito de mi hermano, que era lo que más nosotros atesorábamos, porque de su corazón solo salía alegría”, relató en Noticias RCN la hermana del joven asesinado.