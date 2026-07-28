La Empresa Metro de Bogotá sancionó en primera instancia al concesionario Metro Línea 1 (ML1) con una multa de $358,5 millones tras verificar incumplimientos en los plazos de construcción de la Estación 3 – Ciudad Kennedy.

La decisión hace parte de los mecanismos contractuales para garantizar el avance de la obra más importante de infraestructura del país.

Así funcionará la conexión entre la estación 2 del Metro de Bogotá y el Portal Américas del TransMilenio

Las razones detrás de la sanción al concesionario del Metro de Bogotá

La decisión se adoptó luego de que la entidad verificara que el contratista no cumplió con el cronograma pactado, incluso después de haber recibido una ampliación del plazo para ejecutar las obras.

La sanción corresponde a uno de los procesos de seguimiento que la Empresa Metro adelanta sobre el contrato de concesión firmado en 2019 con el consorcio Metro Línea 1.

Dicho contrato está integrado por las compañías China Harbour Engineering Company (CHEC) y Xi’An Metro Company, responsables del diseño, construcción, suministro de trenes, operación y mantenimiento de la primera línea durante los próximos años.

Según la información oficial divulgada por la EMB, la estructura correspondiente a la Unidad de Ejecución 162, donde se construye la Estación Ciudad Kennedy, debía estar terminada inicialmente el 31 de enero de 2026.

Posteriormente, el concesionario solicitó una ampliación de 60 días, la cual fue aprobada tras el pago de aproximadamente $1.560 millones por concepto de extensión del plazo contractual.

Con ello, la nueva fecha límite quedó fijada para el 1 de abril de 2026.

Sin embargo, la obra tampoco fue entregada en esa oportunidad.

Tras comprobar el incumplimiento, la Empresa Metro inició el procedimiento sancionatorio previsto en el contrato de concesión y resolvió imponer una multa por $358.497.799.

La entidad aclaró que se trata de una decisión de primera instancia, por lo que el concesionario aún cuenta con las etapas procesales contempladas en el contrato para ejercer su derecho de defensa.

La EMB explicó que este tipo de sanciones no buscan detener la ejecución del proyecto.

El objetivo es el de garantizar que el contratista cumpla las obligaciones adquiridas y corregir los retrasos que puedan afectar el cronograma general de la obra.

Empresa Metro de Bogotá impone millonaria multa al concesionario de la Línea 1 por retrasos en la construcción de la estación Ciudad Kennedy https://t.co/O13fEphw4x — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) July 28, 2026

¿Cómo avanza la construcción de la Estación Ciudad Kennedy?

De acuerdo con el reporte más reciente de la Empresa Metro, la Estación 3 – Ciudad Kennedy registra un avance cercano al 95,5 %.

Aún resta ejecutar cerca del 4,5 % de las actividades previstas, para completar la infraestructura.

Aunque el porcentaje pendiente parece reducido, la entidad considera que el incumplimiento de los plazos contractuales amerita la aplicación de las medidas establecidas en el contrato.

La decisión se conoce en un momento en el que la Primera Línea del Metro atraviesa una etapa decisiva.

Aún quedan pendientes trabajos de instalación de rieles, sistemas ferroviarios, acabados arquitectónicos y la culminación de varias estaciones.

Precisamente, la Empresa Metro ha señalado que el tramo restante concentra las actividades más complejas del proyecto.

Estos son los nombres definitivos de las estaciones del Metro de Bogotá

Por esta razón, el cumplimiento estricto de los cronogramas resulta fundamental para mantener la meta de superar el 90 % de ejecución antes de finalizar 2026 y avanzar hacia la entrada en operación comercial de la línea.

La Estación Ciudad Kennedy hace parte del corredor de la avenida Primero de Mayo y tendrá un papel estratégico dentro del sistema por su conexión con una de las localidades más pobladas de Bogotá.