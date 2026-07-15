Así funcionará la conexión entre la estación 2 del Metro de Bogotá y el Portal Américas de TransMilenio

La Línea 1 del Metro de Bogotá ha presentado nuevos avances en los últimos meses. En estos momentos, registra un 80 % de ejecución de obra a lo largo de los 24 kilómetros del viaducto.

El 50 % de los trenes de la primera línea del Metro ya están en Bogotá y las obras completaron un 80 % de ejecución

TransMilenio explicó este miércoles 15 de julio cómo se fusionará la estación número 2 del Metro con el Portal Américas del sistema. Esta es la única de las 16 estaciones que se integrará con un portal de TransMilenio.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, la operación comercial del Metro iniciará en marzo de 2028, cuando los usuarios podrán ingresar desde el portal a la estación del Metro con el mismo tiquete.

“Para la conexión con el Metro, los ciudadanos podrán utilizar cualquiera de los tres edificios de acceso ubicados en las plataformas del Portal Américas. Cada una de estas estructuras, construidas en concreto y acero, contará con escaleras y ascensores que facilitarán el desplazamiento”, indicó la Secretaría de Movilidad.

En los tres edificios mencionados, los pasajeros deberán subir al nivel intermedio de la estación del Metro. Para conectarlos, se tiene proyectada la construcción de una plataforma metálica que dirigirá a los usuarios hacia una plataforma central.

Los pasajeros deberán moverse a otro nivel del edificio para conectar desde Transmilenio al Metro. Foto: SDM

Con esta integración, los ciudadanos podrán desplazarse de manera más fluida entre ambos sistemas de transporte. Para conectar la Línea 1 del Metro de Bogotá con las estaciones del TransMilenio, se habilitarán accesos verticales, es decir, escaleras y ascensores que permitirán a los usuarios acceder a un nivel superior desde donde podrán ingresar.

Las estaciones del Metro

La Línea 1 del Metro, 100 % elevada, contará con 16 estaciones a lo largo de 24 kilómetros de viaducto, que conectará el Patio Taller en Bosa con la calle 72 con avenida Caracas. El trazado de la obra recorrerá cerca de 78 barrios distribuidos en nueve localidades. Estas son las estaciones que tendrán conexión directa con TransMilenio: