El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que la Primera Línea del Metro de Bogotá superó el 80 por ciento de avance, una meta que, según recordó, la administración distrital se había propuesto cumplir durante el primer semestre de 2026.

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En un mensaje sobre el estado de la obra, el mandatario señaló que el Distrito había asumido el compromiso de garantizar que, en mayo de este año, los trenes comenzaran a rodar en pruebas sobre el viaducto, objetivo que aseguró fue alcanzado.

“Nos comprometimos hace más de dos años a que haríamos todo lo necesario para garantizar que en mayo de 2026 los trenes empezaran a rodar en pruebas por el viaducto y cumplimos”, afirmó Galán.

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Los nombres elegidos fueron Ciudad Kennedy para la estación 3, Timiza para la estación 4 y Santa Isabel para la estación 10. Foto: Colprensa

El alcalde explicó que la meta siguiente era llegar a cerca del 80 por ciento de ejecución al cierre del semestre y confirmó que ese objetivo también fue alcanzado.

Galán destacó además los avances en las pruebas operacionales de los trenes. Indicó que estos ya llegaron hasta la estación 4 del trazado y que durante los ensayos alcanzaron velocidades de hasta 90 kilómetros por hora.

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Leonidas Narváez, gerente general de la Empresa Metro Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El mandatario sostuvo que estos resultados reflejan el progreso del proyecto de infraestructura más importante que se construye actualmente en la capital y reiteró que la operación de los trenes sobre el viaducto será cada vez más frecuente.

“Por muchos años eso fue un sueño, pero hoy es una realidad. El Metro es una realidad”, expresó el alcalde, quien agregó que la expectativa es que el recorrido de los trenes continúe extendiéndose hasta llegar a la calle 72 con avenida Caracas durante el próximo año.