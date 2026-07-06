Gustavo Petro la emprende contra Federico Gútierrez: “Pintar arte no es vandalismo”

El presidente Gustavo Petro arremetió contra el alcalde de Medellín, Federico Gutierrez. El mandatario local le pidió a la Defensora del Pueblo, Iris Marín, investigar a funcionarios de la entidad que participaron en la pintura de un mural en la avenida ferrocarril con San Juan lo que tildó de una “infracción fragante de las normas de convivencia ciudadana”.

Federico Gutiérrez pidió investigar a funcionarios de la Defensoría por presuntamente respaldar un acto ilegal en Medellín

“Señor alcalde, gracias por su comunicación. Daremos la respuesta formal que procede. Mientras tanto, como comentamos y usted ha planteado su disposición, espero que podamos abordar el asunto presencialmente el próximo martes”, le respondió la defensora.

Petro aseguró: “Pintar arte no es vandalismo... Vándalos son los que tapan el arte con pintura gris y censuran libros”