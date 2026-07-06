Quién es Isabel Haugseng Johansen, la novia de Erling Haaland; así nació su historia de amor

Erling Haaland se ha convertido en uno de los rostros más comentados del Mundial 2026, debido a los contenidos que salieron a la luz durante el evento deportivo y su desempeño en la cancha. El noruego se ha robado la mirada de miles, precisamente por detalles de su carrera.

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El futbolista, tras clasificar con su equipo a cuartos de final, dio de qué hablar por su trayectoria, sobre todo en el ámbito amoroso, donde construyó una historia muy elogiada por sus fanáticos.

Según se conoció, el ícono del fútbol cautivó a millones de personas con un vínculo especial que forjó con Isabel Haugseng Johansen, su novia, la cual marcó su pasado antes de ser famoso.

Ella es la novia de Erling Haaland

La historia sentimental de Erling Haaland e Isabel Haugseng Johansen comenzó mucho antes de que el delantero noruego se convirtiera en una de las grandes figuras del fútbol mundial. Este lazo se dio cuando eran pequeños y conectaron de varias formas hasta llegar a lo que son en la actualidad.

Su primer encuentro ocurrió durante la infancia, cuando ambos hacían parte de las categorías formativas del Bryne FK, el club de la localidad donde crecieron.

Tras el retiro de Alf-Inge Haaland, el padre del jugador, del fútbol profesional, la familia regresó a Bryne y Erling ingresó a la cantera del equipo en el que su progenitor había dejado huella. Allí coincidió con Isabel, quien integraba el plantel femenino y sobresalía por su velocidad, desequilibrio y condiciones como atacante.

En aquellos años, Haaland tenía un perfil muy distinto al que hoy conocen millones de aficionados. Era un joven reservado, poco expresivo y, aunque llamaba la atención por su físico, todavía no figuraba como la gran promesa del fútbol noruego, según recogen medios internacionales.

De acuerdo con diversas historias sobre sus inicios, todo cambió durante un compromiso interno de la academia. El atacante anotó cuatro goles y dejó impresionados a entrenadores y compañeros. Esta actuación, según se ha contado, hizo que Isabel comenzara a verlo con otros ojos.

Años después, el propio futbolista recordó ese episodio con humor en una entrevista concedida a la televisión de Noruega. Entre risas, aseguró que fue Johansen quien tomó la iniciativa y le envió el primer mensaje, dejando claro que ella dio el primer paso en la relación.

Lejos de los estadios y los reflectores, la pareja lleva una rutina sin el lujo que suele rodear a las estrellas del deporte. Haaland ha revelado que disfruta cocinar para ambos, mientras Isabel suele entretenerse con los videojuegos.

También pasan tiempo jugando Minecraft, compartiendo una comida sencilla o descansando juntos, una forma de desconectarse de la presión y la constante atención que conlleva la carrera del goleador del Manchester City.

Isabel Haugseng Johansen no suele dejarse ver en público, pero siempre está acompañando al famoso en los compromisos deportivos. La prensa británica apuntó que solía estudiar a distancia para estar con él, mientras que en otros espacios iba de la mano de él para sus eventos.

La pareja optó por manejar todo en privacidad y reserva, dejando en el aire lo que podía pasar dentro de su unión. The Sun aseguró que una fuente mencionó que la fama no fue problema para el noviazgo, ya que su lazo era cada vez más fuerte y la confianza crecía.

En 2022, Johansen se mudó a Inglaterra para vivir con el futbolista y fue en 2025 que recibieron a su primer hijo. La realidad del noruego siguió alejada de las cámaras, conservando discreción con respecto a su novia y su familia.

Lo cierto es que Haaland no lleva un estilo de vida lujoso ni ostentoso, conservando un nivel tranquilo en su día a día.