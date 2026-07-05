Esposa de Luis Díaz publicó triste mensaje en medio de fecha especial: “No hay un solo día”

Desde inicios del mes de junio del presente año, la atención de miles de colombianos ha estado centrada en la Selección Colombia, sobre todo por su excelente participación en el Mundial 2026.

Esposa de Luis Díaz hizo dura confesión sobre la participación del futbolista en el Mundial 2026

De este combinado nacional, son varios los jugadores que llaman la atención. Ejemplo de esto es James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Richard Ríos, entre otros, como Lucho Díaz.

De este último se habla demasiado, tanto por su desempeño en el terreno de juego como por su vida personal y amorosa.

Hace un año, este impecable jugador está casado con Gera Ponce, quien ha llamado la atención de los seguidores de ambos por la vida que llevan en familia con sus hijos: Roma, Charlotte y Fernando, el cual nació en mayo de este año.

En este mundial, Gera ha llamado la atención de miles por el incondicional apoyo a su esposo, sus outfits y su colección lujosa de bolsos.

Gera Ponce y Luis Díaz. Foto: Instagram

Sin embargo, en las últimas horas no todo ha sido felicidad para ella, pues a través de su cuenta oficial de Instagram publicó una historia con un mensaje en el que compartió con sus seguidores que estaba viviendo un día bastante nostálgico para ella.

Con su texto, dejó ver que su sentimiento es por ausencia y luto:

“Feliz cumpleaños hasta el cielo, mamá. No hay un solo día en que no piense en ti, pero hoy te siento aún más cerca de mi corazón. Daría cualquier cosa por abrazarte una vez más y decirte cuánto te amo”, escribió la empresaria en su historia inicialmente.

Nostálgico mensaje de Gera Ponce, esposa de Luis Díaz. Foto: Instagram: @gera25ponce

Además, agradeció que la mujer siempre haya estado presente en su vida y dejó claro que siempre la celebrará y la recordará:

“Gracias por seguir viviendo en cada recuerdo, en cada enseñanza y en todo el amor que me dejaste. Hoy te celebro con lágrimas, con sonrisas y con un amor que nunca dejará de crecer”, agregó.

El espectacular cambio de look de Gera Ponce: sofisticación y una nueva era junto a Luis Díaz

Por último, Gera dejó claro que siempre la llevará en su corazón, siempre la recordará mientras ella esté con vida: “Eres y siempre serás el amor de mi vida, la madre de mi corazón. Te extraño con todo mi ser, y sé que te extrañaré mientras viva. Feliz cumpleaños, mi ángel. Te amo infinitamente”, concluyó.