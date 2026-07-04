Falcao García fue sincero con Luis Díaz: esto le dijo por su falta de gol en el Mundial 2026

Luis Díaz sigue negado con los goles en el Mundial 2026. Aunque marcó en el debut frente a Uzbekistán el pasado 17 de junio, lleva tres partidos consecutivos sin poder anotar y se convirtió en el jugador con más fueras de juego sancionados en el torneo.

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En total son cuatro goles los que le han anulado por estar en posición adelantada, un síntoma de ansiedad y falta de sincronización con el pase de sus compañeros.

Lucho atendió a la prensa después del partido contra Ghana y recibió palabras de apoyo por parte de Radamel Falcao García, quien sigue deslumbrando en su nueva faceta como periodista deportivo.

“Eres un jugador con muchísima experiencia y yo creo que no necesitas consejos de nadie. Los delanteros vivimos este tipo de situaciones y lo importante es que la Selección está generando oportunidades”, dijo el máximo goleador de la Selección Colombia.

Luis Díaz agradeció el consejo de Falcao y coincidió con su opinión. “Nosotros vivimos de esos goles para llenarnos de mucha confianza. Ya va a llegar, estaré tranquilo y trabajando de la misma manera. Ya tenemos experiencia en este tipo de partidos, no me quedaré estancando ahí y lo importante es que estamos generando ocasiones de gol”, apuntó el guajiro.

A pesar que Lucho tiene el arco cerrado, los goles no le han faltado a la Selección Colombia. Jhon Arias se reportó frente a Ghana y fue determinante para conseguir la clasificación a octavos de final.

Néstor Lorenzo, técnico de la Tricolor, dio su respaldo para el atacante del Bayern Múnich. “El hombre vive del gol, es normal. Pero ya se le va a abrir el arco y las va a empezar a meter todas, esperemos”, declaró.

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Luis Díaz tendrá una nueva oportunidad de marcar el próximo martes, cuando la Selección Colombia enfrente a Suiza en Vancouver. Ese partido podría ser histórico para el país, pues, en caso de ganar, significaría igualar los cuartos de final de Brasil-2014.

En el camerino colombiano le apuntan incluso más alto. La idea es disputar los ocho partidos de esta Copa del Mundo y mantener intacta la ilusión del título.

Luis Díaz se lamenta tras una ocasión perdida con Colombia ante Ghana. Foto: AP Photo/Jeff Roberson

Lucho admite falta de confianza

La esperanza de los hinchas es que Lucho se destape y demuestre los números que hizo esta temporada en la Bundesliga de Alemania. “Está faltando esa tranquilidad, viene todo en conjunto. He tenido ocasiones para concretar, me anulan goles... Esa confianza que quiero tener no está en su 100 %, estoy tratando de mejorar partido a partido”, afirmó.

“No puedo dar pasos atrás. Le prometo a la gente de Colombia que sigan creyendo. Yo sé que esperan goles, esperan asistencias, estoy dando todo para conseguirlo”, concluyó.