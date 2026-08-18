Murió Juan Tamariz, uno de los grandes magos españoles; tenía 83 años y había conquistado a Colombia

Juan Tamariz, uno de los grandes magos españoles, ha fallecido este martes 18 de agosto, en Madrid, a los 83 años. Se acercó a la magia siendo apenas un niño y terminó convirtiéndose en uno de los grandes.

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Su carrera estuvo marcada tanto por sus espectáculos como por su labor de estudio y enseñanza. Además, en 1973 alcanzó uno de sus grandes hitos al conseguir el Premio Mundial de Cartomagia en París.

El público también lo convirtió en uno de los magos más queridos gracias a la televisión. Su paso por Un, dos, tres* responda otra vez, donde interpretó a Don Estrecho, y sus numerosas apariciones posteriores hicieron que su rostro y su peculiar personalidad formasen parte de la memoria televisiva de varias generaciones.

La noticia de su muerte ha sido comunicada por su hija Ana, también vinculada profesionalmente al mundo de la magia. En sus redes sociales ha despedido a su padre con unas palabras llenas de cariño y agradecimiento, destacando tanto el amor que recibió de él como el amor que Tamariz entregó durante toda su vida a la magia.

También ha querido agradecer a los amigos, familiares, magos y profesionales sanitarios que estuvieron junto a él hasta el final. Una despedida que refleja la dimensión personal de una pérdida que va mucho más allá del mundo del espectáculo.

Con Juan Tamariz desaparece una figura única, pero queda una obra inmensa y, sobre todo, una forma de mirar el mundo. Su forma de hablar, su sentido del humor y esa manera tan suya de sorprender hicieron que fuese mucho más que un mago para el público. La magia pierde a uno de sus grandes referentes, pero Juan seguirá siendo parte de la memoria de varias generaciones.

*Con información de Europa Press.