Mike Bahía se une a dos conciertos solidarios para apoyar la reconstrucción de Colombia tras el terremoto

En medio de la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto, el cantante caleño Mike Bahía confirmó su participación en dos conciertos benéficos que tendrán lugar en Bogotá durante agosto. Con estos, se busca recaudar recursos para apoyar a las comunidades afectadas y avanzar en la reconstrucción de viviendas.

Bahía ha estado presente desde los primeros días de la emergencia en Cali, su ciudad natal, colaborando como voluntario con grupos de rescate y acompañando el trabajo de centros de acopio.

El artista llegará primero al escenario del Vive Claro Distrito Cultural, donde el domingo 23 de agosto de 2026 hará parte de Colombia: Voces por la Vida, una convocatoria que reúne a más de una veintena de artistas alrededor de la causa de ayuda.

Eventos e iniciativas para recaudar fondos para los damnificados del terremoto en Colombia

La dimensión del cartel refleja el alcance de la iniciativa. Junto a Mike Bahía estarán Andrés Cepeda, Bonka, ChocQuibTown, Daniel Habif, Draco Rosa, Eladio Carrión, Galy Galiano, Greeicy, Grupo Niche, Hamilton, Juan Duque, Juliana, Laura Pérez, Luis Alfonso, Maisak, Maluma, Manú, Manuel Medrano, Manuel Turizo, Miguel Bosé, Nanpa Básico, Pedro Capó, Sebastián Yatra, Silvestre Dangond y TIMØ.

También está anunciada Karol G, cuya participación será mediante livestream. El listado fue publicado por medios que han seguido la convocatoria y registra la incorporación de artistas nacionales e internacionales.

En Colombia: Voces por la Vida, el público no acudirá únicamente a un espectáculo musical. El valor de la boletería será destinado a la reconstrucción de viviendas de las familias más afectadas. La iniciativa, además, cuenta con la participación de artistas, productores, promotores, medios, marcas y equipos técnicos que ponen su trabajo al servicio de la jornada solidaria.

Mike Bahía se ha mantenido cercano a su tierra, Cali, tras el terremoto del 10 de agosto. Foto: Agencia Jaque

Para el lunes 17 de agosto, la campaña ya había superado los $ 2.500 millones de pesos colombianos recaudados para la reconstrucción, aunque sus organizadores han insistido en que las necesidades de las familias damnificadas siguen siendo grandes.

La segunda cita será el sábado 29 de agosto de 2026, nuevamente en Bogotá, esta vez en el Movistar Arena, con el evento “Si nos organizamos, cabemos todos”, organizado por The Juanpis Live Show. En este caso, el propósito anunciado es específico: apoyar la reconstrucción de viviendas de familias afectadas por el terremoto en Chocó.