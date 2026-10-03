Margarita Rosa de Francisco mostró lo que hace para no envejecer, en medio de situación de salud: “No es indigno”

Margarita Rosa de Francisco ha construido una amplia trayectoria en la televisión, el cine y la escritura, además de convertirse en una figura activa en redes sociales. Sin embargo, en marzo de 2025 llamó la atención al compartir públicamente una situación relacionada con su salud.

Alejandra Azcárate reaccionó a fotos del cambio físico de Margarita Rosa de Francisco y fue clara con mensaje que le envió

La actriz contó que, luego de una valoración médica, los especialistas le indicaron que debía reemplazar su cadera derecha y ambas rodillas. La artista relacionó este diagnóstico con los años que ha dedicado a la actividad física y la intensidad de sus entrenamientos.

“Me he dado muy duro con el ejercicio durante toda mi vida y mis articulaciones no aguantaron”, expresó en aquella oportunidad, al referirse al impacto que, según explicó, tuvo el ejercicio sobre sus articulaciones.

Su relación con la actividad física también había sido mencionada anteriormente. En 2018, Margarita Rosa contó que tuvo que permanecer en una clínica después de sufrir una descompensación, episodio que relacionó con el exceso de ejercicio, una alimentación desequilibrada y una elevada carga laboral.

No obstante, en los últimos días, la celebridad internacional cautivó con un inesperado video que subió a sus redes sociales, bailando y disfrutándose una salsa, mientras sobrellevaba los malestares físicos.

La artista se grabó realizando una coreografía, mientras apuntaba que esta actividad era una forma de negarse a envejecer, sin que fuera algo indigno que las personas pueden ver.

“Bailar es una manera de negarse a envejecer, y no es indigno”, se lee en el clip.

No obstante, en el pie de foto, Margarita Rosa de Francisco escribió una frase que hacía alusión a sus dolores, enfatizando en que esperaba el instante en el que pudiera lograr moverse sin sentir ninguna molestia o malestar en sus articulaciones.

“Qué rico será cuando bailar no duela”, se lee en el post, donde sumó varios likes y comentarios.