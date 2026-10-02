El tan esperado debut de la agrupación surcoreana BTS en Bogotá se convirtió en un hito de movilización social y cultural desde las primeras horas de la noche de este viernes, 2 de octubre.

“Quiero hablar con la familia”: el llamado de Jhonny Rivera tras la trágica muerte de un fan en pleno concierto

Con un aforo total dentro del escenario deportivo, miles de seguidores que no lograron adquirir una entrada decidieron congregarse en los alrededores del estadio Nemesio Camacho El Campín para escuchar la presentación en vivo, generando un importante despliegue logístico y un fuerte impacto en el sistema de transporte masivo de la ciudad.

la fiebre por la banda surcoreana desborda las inmediaciones del estadio El Campín Foto: X

El concierto dio inicio hacia las 8:00 p.m. con la interpretación de canciones emblemáticas como Hooligan, Animals, Fake Love, Fire, Body to Body y Mic Drop.

Uno de los momentos más destacados por los asistentes en las primeras intervenciones de la agrupación fue el saludo de Jimin, integrante de la banda, quien sorprendió al público local al expresarse en español: “Es nuestra primera vez en Bogotá”, frase que desencadenó el entusiasmo de los miles de espectadores presentes.

La masiva asistencia de fanáticos sin boleta en el perímetro del estadio llevó a las autoridades de transporte a tomar medidas operativas inmediatas.

BTS Like Animals (2) at Day 1 Arirang World Tour in Bogota 🌷



BTS WORLD TOUR ARIRANG

ARIRANG TOUR IN BOGOTA DAY 1#BTS #BTS_WORLDTOUR_ARIRANG#BTS_WORLDTOUR_ARIRANG_BOGOTA #BTS_WORLDTOUR_ARIRANG_BOGOTA_DAY1 pic.twitter.com/cziyPZquon — ARMY SURABAYA - 🇲🇨 (@BTS_Surabaya) October 3, 2026

Tan solo unos minutos después de que iniciara el espectáculo, la empresa TransMilenio confirmó la suspensión temporal de la operación en la estación El Campín por razones de seguridad y manejo de masas.

“Debido al alto aforo de asistentes del evento de los artistas internacionales BTS en el estadio El Campín, sigue sin operar la estación”, informó el sistema de transporte masivo a través de su cuenta oficial en la red social X.

A través de transmisiones en vivo en plataformas digitales como TikTok y reportes periodísticos en sitio, se evidenció cómo cientos de personas se apostaron en el puente peatonal que conecta la avenida NQS con la estación de TransMilenio y en las zonas verdes adyacentes con el fin de sintonizar el sonido emitido desde el interior del estadio.

En un reporte emitido por el canal local CityTV, se constató la atmósfera en el perímetro del recinto:

“Estamos a un extremo del Campín (...) se va a presentar por primera vez en Bogotá BTS, la banda surcoreana con estos siete integrantes, y pues acá están las personas que no pudieron entrar al concierto, pero que igualmente van a verlo y escucharlo desde aquí”, registraron los periodistas en la zona.

La llegada de BTS a Colombia marca uno de los hitos más relevantes en la historia del espectáculo en el país, consolidando el impacto de la ola coreana en América Latina.

“Son los dueños de la vía”: la fuerte denuncia de Carlos Calero tras incidente con bus de TransMilenio en Bogotá

La agrupación, que ha batido récords globales de reproducciones y listas de popularidad en Billboard, movilizó a delegaciones de seguidores de distintas regiones del país y de naciones vecinas, reafirmando el peso del público colombiano en la agenda internacional de grandes giras musicales.

Las autoridades distritales mantienen un dispositivo de seguridad y control de tráfico sobre la carrera 30 y las vías adyacentes para garantizar la salida organizada del público una vez finalice el espectáculo.