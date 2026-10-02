“Yo me iba a graduar hoy”: fan de BTS cambió su grado por hacer fila para el concierto en Bogotá

Este viernes 2 de octubre, Bogotá dio inicio a una jornada musical protagonizada por la agrupación surcoreana BTS, que programó dos fechas consecutivas en el Estadio Nemesio Camacho El Campín como parte de su gira mundial ARIRANG.

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En medio de la masiva asistencia de fanáticos locales y regionales, la historia de una joven que decidió ausentarse de su graduación profesional para asistir al concierto concentró la atención en redes sociales.

Durante el cubrimiento del evento en las inmediaciones del escenario deportivo, la joven Ana Sofía, de 24 años, compartió su testimonio en entrevista con Blu Radio.

La asistente, procedente de Barranquilla, explicó que la fecha fijada para la entrega de su título profesional en Negocios Internacionales coincidió exactamente con su viaje a la capital para hacer fila previa al concierto.

“Yo me iba a graduar de Negocios Internacionales hoy a las dos en Barranquilla, mi regalo es el concierto. Compramos las boletas hace mucho tiempo y no nos lo íbamos a perder”, declaró la asistente ante la emisora.

Ana Sofía viajó acompañada por su hermana —quien tenía programado un parcial durante la jornada—. La joven manifestó que la obtención del título profesional es un logro permanente, mientras que la oportunidad de presenciar el espectáculo de la banda en suelo colombiano representaba un acontecimiento irrepetible.

El video circuló rápidamente en redes sociales, generando opiniones divididas entre seguidores del grupo y usuarios en general.

El flujo de asistentes comenzó a registrarse en las inmediaciones de El Campín desde la noche del jueves 1 de octubre.

#VideoBlu “Me perdí mi grado por estar aquí”: conocimos la historia de Ana Sofía, una joven de 24 años que se iba a graduar de Negocios Internacionales en Barranquilla pero decidió viajar hasta Bogotá para ver a BTS. Ana Sofía vino con su hermana, quien debía presentar un parcial. — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 2, 2026

Decenas de personas pertenecientes a la comunidad de seguidores, conocida globalmente como ARMY, acamparon en los alrededores del estadio deportivo portando carpas, equipaje y prendas para protegerse de las bajas temperaturas nocturnas de la ciudad.

De acuerdo con registros del lugar difundidos durante la madrugada, las agrupaciones en las filas superaron las 400 personas en las primeras horas.

Este comportamiento se concentró principalmente en los sectores correspondientes a las localidades VIP y accesos con boletería especial, cuyos beneficios contemplaban ingreso anticipado y asistencia a las pruebas de sonido previas al inicio oficial del show.

La gira ARIRANG marca la primera visita de la boy band surcoreana —integrada por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook— a territorio colombiano.

Las entradas para las funciones del 2 y 3 de octubre se agotaron tras el inicio de la venta oficial, atrayendo a espectadores de diversos departamentos del país y naciones vecinas.

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Las proyecciones del Observatorio de Turismo de Bogotá señalan una asistencia estimada superior a las 53.000 personas por cada una de las dos fechas programadas.

Según la entidad, esta afluencia genera una dinamización directa en sectores económicos clave de la ciudad, tales como la ocupación hotelera, la red gastronómica, el servicio de transporte público y privado, y los comercios aledaños al sector del estadio.