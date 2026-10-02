Hija de James Rodríguez reaccionó a la reciente victoria de Nacional frente al Junior: esto dijo

La victoria de Atlético Nacional frente al Junior de Barranquilla no solo dejó al equipo antioqueño con tres puntos importantes en la Liga BetPlay, sino que el resultado también generó reacciones entre los seguidores de James Rodríguez, quien tuvo una participación destacada en el encuentro disputado en el estadio Atanasio Girardot.

Vibrante arenga de James Rodríguez en Atlético Nacional vs. Junior: video resuena en el FPC

El mediocampista fue titular y capitán del conjunto verdolaga y tuvo incidencia en dos de las anotaciones de Nacional. Desde el inicio del compromiso, James asumió un papel de liderazgo y participó en las acciones que terminaron con los goles de Andrés Sarmiento y Andrés Román.

Después del partido, el futbolista compartió una fotografía en su cuenta de Instagram, donde reúne a más de 50 millones de seguidores, y acompañó la publicación con un breve mensaje sobre el resultado.

“Victoria, tres puntos y una noche para seguir sumando confianza”, escribió James Rodríguez.

La publicación también llamó la atención por la reacción de su hija, Salomé Rodríguez Ospina, fruto de su relación con Daniela Ospina, ya que la joven dejó un comentario en la publicación de su padre con la palabra “Aura” y varios corazones verdes, en una muestra de apoyo al futbolista y al equipo.

La relación de Salomé con el fútbol colombiano no es nueva, pues desde hace varios años ha mostrado su cercanía con el deporte y, en particular, con Atlético Nacional. Por eso, la llegada de James al club antioqueño también generó expectativa entre sus seguidores y en su entorno familiar.

Jerome Sanabria presumió el regalo que le dio James Rodríguez en Medellín: “Con cariño”

El triunfo ante Junior tuvo además un significado especial para Nacional, teniendo en cuenta el antecedente reciente entre ambos equipos. El conjunto barranquillero se quedó con el título del semestre anterior, por lo que el duelo en Medellín despertó interés entre los aficionados.

En la cancha, James fue uno de los protagonistas y su participación en las jugadas ofensivas y su papel como capitán marcaron la jornada.