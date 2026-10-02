Se confirmó lesión con fractura en Millonarios: estará de baja durante varias semanas

Millonarios no podrá contar con el defensor Jorge Arias para los próximos partidos de la Liga BetPlay. El zaguero sufrió una lesión con fractura en el partido ante Independiente Medellín y empezó su proceso de rehabilitación bajo las órdenes del cuerpo médico.

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“El defensor central Jorge Arias presentó, en el partido vs. Medellín, una fractura del cuarto dedo del pie derecho. Ya inició su proceso de rehabilitación. Incapacidad según evolución”, apuntó el comunicado oficial del cuadro capitalino.

Aunque Millonarios no estableció el tiempo aproximado de baja, se habla de tres a cinco semanas para que Arias vuelva a estar bajo las órdenes de Alberto Gamero.

Jorge Arias había sido titular en el Atanasio Girardot ante Independiente Medellín y, aunque completó los 90 minutos de tiempo reglamentario, más tarde empezó a sentir dolor en la zona de los dedos. De regreso en Bogotá, le realizaron exámenes médicos y el resultado fue esta lesión que lo aleja de las canchas.

Jorge Arias en el partido de Millonarios vs. Independiente Medellín en el Atanasio Girardot. Foto: Colprensa

Convocados para enfrentar a Barranquilla FC

Arias no solo queda descartado para el partido de este sábado contra Barranquilla FC por los octavos de final de la Copa BetPlay, sino que se perderá los partidos decisivos en busca de la clasificación a los cuadrangulares de la liga colombiana.

Otro que no viajará a la capital del Atlántico es Juan Guillermo Cuadrado, quien cumplirá la primera de las dos fechas de suspensión que acarrea tras ver la tarjeta roja en un partido por la Copa Italia de la temporada pasada.

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En este contexto, Alberto Gameró citó a los siguientes jugadores:

Arqueros : Javier Burrai y James Aguirre.

: Javier Burrai y James Aguirre. Defensores : Stiven Barreiro, Sergio Mosquera, Danovis Banguero, Sebastián Valencia, Andrés Llinás y Cristian Uparela.

: Stiven Barreiro, Sergio Mosquera, Danovis Banguero, Sebastián Valencia, Andrés Llinás y Cristian Uparela. Mediocampistas : Daniel Ruiz, David Mackalister Silva, Rodrigo Ureña, Stiven Vega, Carlos Darwin Quintero, Sebastián del Castillo y Leonai Souza.

: Daniel Ruiz, David Mackalister Silva, Rodrigo Ureña, Stiven Vega, Carlos Darwin Quintero, Sebastián del Castillo y Leonai Souza. Delanteros: Andrey Estupiñán, Francisco Chaverra, Leonardo Castro, Julián Angulo y Sebastián Mosquera.

Sobre el papel, Millonarios parte como favorito para clasificar a cuartos de final. No obstante, Barranquilla FC ya dio un batacazo en esta edición de la Copa BetPlay eliminando a Junior y quiere dar la sorpresa otra vez bajo las órdenes de Dayron Pérez.

Cabe recordar que este duelo es a partido único, es decir, el ganador clasificará directamente a la siguiente fase. En caso de empate, el cupo a cuartos de final se definirá con disparos desde el punto penal.

Inicialmente, se debía jugar a partidos de ida y vuelta; sin embargo, la Dimayor modificó el calendario, tras las dos semanas en que el fútbol estuvo detenido por el terremoto ocurrido en Colombia el pasado mes de agosto.