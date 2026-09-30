La tabla de la Liga Betplay tras triunfo de Nacional: mueve la zona alta y Junior, casi eliminado

Partidazo que era válido por la tercera fecha de la Liga Betplay y se reeditó la final del semestre pasado. Con una gran pinta de clásico del fútbol colombiano, Atlético Nacional fue local en el Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín ante el Junior de Barranquilla, que buscaba una victoria casi obligatoria para mantener posibilidades de clasificar.

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Las cosas al final no salieron bien para el Junior y recibió tres goles con el sello de James Rodríguez y Andrés Román, las grandes figuras del partido. El volante fue titular y tuvo la cintilla de capitán, mientras que el lateral se fue de doblete para ratificar el dominio de Atlético Nacional en Medellín con su hinchada.

Fue un 3-1 letal, con el descuento de Guillermo Paiva antes de finalizar la primera parte. La victoria le permite a Atlético Nacional trepar hasta el segundo puesto de la tabla con 22 puntos, a dos del América de Cali, líder con 24.

Además, saca de ese puesto al Deportivo Cali, que suma 21, los mismos de Millonarios, que ahora es cuarto. El quinto es el Bucaramanga con 20 en su puntuación.

Con este partido menos, al club verdolaga solo le quedan tres juegos pendientes para colocarse al día en el campeonato (Boyacá Chicó en Tunja, Santa Fe y Tolima en Medellín).

# Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 América 11 7 3 1 22 6 16 24 2 Atlético Nacional 10 7 1 2 21 10 11 22 3 Deportivo Cali 11 6 3 2 17 8 9 21 4 Millonarios 13 5 6 2 18 11 7 21 5 Bucaramanga 10 5 5 0 17 9 8 20 6 Medellín 11 6 2 3 19 15 4 20 7 Santa Fe 11 5 4 2 18 12 6 19 8 Tolima 11 5 3 3 15 13 2 18 9 Llaneros 11 4 2 5 14 14 0 14 10 Once Caldas 11 3 3 5 14 15 -1 12 11 Internacional Palmira 12 2 6 4 13 17 -4 12 12 Cúcuta 11 3 3 5 11 19 -8 12 13 Águilas Doradas 10 2 5 3 12 15 -3 11 14 Boyacá Chicó 10 3 2 5 10 18 -8 11 15 Alianza 11 3 2 6 11 21 -10 11 16 Junior 10 2 3 5 15 17 -2 9 17 Fortaleza 11 1 6 4 13 18 -5 9 18 Deportivo Pereira 10 1 5 4 7 13 -6 8 19 Pasto 11 2 2 7 9 18 -9 8 20 Jaguares 10 1 4 5 11 18 -7 7

Por otra parte, la derrota no le sirve al Junior y se va despidiendo de este semestre y más bien piensa en la Copa Libertadores, pues sigue en la parte baja de la tabla de posiciones con solo nueve unidades. La tarea ya es muy complicada para el técnico Sebastián Viera, que ya tambalea en el cargo.

Victoria con el sello de James Rodríguez

El toque preciso de pelota de James Rodríguez marcó la diferencia y contó con el botín perfecto de sus compañeros, Andrés Sarmiento y Andrés Román, quienes no fallaron tras la fantasía del 10. Eso sí, ambos clubes dejan ver muchas fallas defensivas.

El primer tanto cayó al minuto 8, cortesía de Andrés Sarmiento, quien tuvo que retirarse de la cancha por lesión en la segunda parte. Tras el cobro de tiro de esquina de James, el volante estuvo atento para captar el rebote.

James Rodríguez contra Junior. Foto: David Jara García

Al 17′, Junior dejó libre a James por el interior, que tuvo todo el tiempo para mirar hacia el ataque y abrir la cancha con un preciso pase para que Andrés Román se vistiera de delantero, controlara y rematara con potencia tras entrar al área. Este mismo jugador anotó el 3-1 final antes del 90′ tras pase de Ian Poveda.