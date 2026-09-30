Él es Lucas Murillo, el niño con fallo cardiaco que sueña con Luis Díaz y desea conocer a De La Espriella

La historia de Lucas Francesco Murillo García es una de las más conmovedoras del año en Colombia. El niño de siete años de edad fue viral en el país por pedir ayuda para seguir su proceso médico cardíaco tras un síndrome de corazón izquierdo. Este durísimo capítulo para su vida tiene un lindo desenlace, pues las intervenciones quirúrgicas han sido un éxito.

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En días pasados, el pequeño le pidió ayuda al presidente Abelardo De La Espriella, quien de inmediato se movilizó, se comunicó con su entorno y solicitó que su tratamiento quirúrgico fuera agilizado. Tuvieron una llamada telefónica, y al que llamó ‘Tigrillo’, le dijo que estaba bien.

El jefe de Estado indicó: “Mira, Lucas, no estás solo, te vamos a ayudar en todo lo que necesitas y puedes contar con nosotros. Así que quiero que sepas que con la ayuda de Dios vas a recuperar tu salud y vas a tener una vida supertranquila. Cuando vaya a Cúcuta, que voy a ir pronto, te visito, te mando un abrazo, chiquitín”.

Pues bien, Lucas Murillo ya fue intervenido en una compleja cirugía a corazón abierto y, por ahora, permanece hospitalizado y en un arduo proceso de recuperación en Bucaramanga, Santander. Espera volver pronto a Cúcuta para estar con su familia.

En un nuevo video, difundido por Noticias Caracol, Lucas recordó al presidente Abelardo De La Espriella, donde confesó que su gran sueño es conocerlo y decirle “gracias” por agilizar la cirugía que prácticamente le salvó la vida.

Quiere ser como Luis Díaz

Lucas Murillo es otro de los niños que sueña con ser como Luis Díaz, el jugador insignia de Colombia que triunfa en el Bayern Múnich de Alemania. Eso sí, dijo que apenas esté recuperado quiere volver a jugar fútbol, que es su gran pasión, y quiere ser como Lucho.

#Colombia | Avanza la recuperación de Lucas Murillo, el niño de siete años que se hizo viral por pedirle al presidente apoyo con una cirugía para su corazón. Esto dijo tras la exitosa intervención



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La historia de vida de Lucas Murillo traspasó fronteras y llegó hasta Múnich, donde Luis Díaz emitió unas palabras y le dejó un mensaje a este guerrero que ya se recupera del fallo cardíaco tras la cirugía.

“Hola, Lucas. Te habla Luchito, quiero enviarte un saludito muy especial, un abrazo muy grande para ti y toda tu hermosa familia. Espero que sigas mejorando y de muy buena manera. Te mando un abrazo, que mi Dios te bendiga siempre”, le dijo Luis Díaz en días pasados a Lucas.

El mensaje de Lucho Díaz al pequeño Lucas Murillo duró algo más de 40 segundos, y la alegría del pequeño era inocultable. Foto: Redes sociales

Tras la exitosa cirugía, el paso a seguir es mantener la recuperación y seguir las indicaciones médicas, a la espera de más exámenes para continuar su tratamiento.