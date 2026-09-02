Lucas Murillo, de siete años, ya se encuentra bajo atención especializada en la Fundación Cardiovascular de Colombia, donde los médicos realizan los exámenes necesarios para determinar el camino que seguirá su tratamiento.

Desde allí, Lucas envió un mensaje que conmovió el corazón de los colombianos y quedó registrado en un corto video.

Abelardo De La Espriella sorprendió a Lucas Murillo, el niño que le pidió ayuda para superar una enfermedad. El presidente lo llamó: así fue el emotivo diálogo

La conmovedora frase de Lucas

Mientras recibe atención médica, Lucas compartió un mensaje con una sencilla petición a los colombianos: que recen por su recuperación. Esto conmovió a quienes han seguido de cerca su historia desde el primer día.

Y es que con apenas siete años, Lucas decidió hablar y pedir ayuda para enfrentar una enfermedad cardíaca que requiere atención especializada. Su historia generó preocupación por todas las dificultades que estaba atravesando.

"Recen por mí": este es el emotivo mensaje del pequeño Lucas pic.twitter.com/h3Zcey1MjA — Noticias Cucuta 75 (@NotiCucuta75) September 2, 2026

De hecho, sus palabras llegaron hasta los oídos del presidente Abelardo De La Espriella, quien reaccionó públicamente al caso y pidió a la ministra de Salud, Ana María Vesga, ponerse al frente de la situación del menor.

No se trataba únicamente de una petición dirigida a quienes pueden intervenir en su atención médica; también era la manera en que un niño decidió pedir acompañamiento mientras atravesaba una situación que ha ocupado la atención nacional.

Hoy, Lucas ya está en manos de especialistas de la Fundación Cardiovascular de Colombia, en Floridablanca (Santander), donde se adelanta una evaluación para establecer cuál es la alternativa médica más conveniente para él.

De acuerdo con Víctor Raúl Castillo, presidente de la institución, existen dos posibilidades sobre la mesa: continuar con una cirugía de Fontan o realizar un trasplante cardíaco. Ninguna decisión se ha tomado todavía, pues primero deben conocerse los resultados de los exámenes que se le están practicando al menor.

La familia, entretanto, continúa acompañando al pequeño en esta nueva etapa. SEMANA recogió las palabras de su padre, Luis Murillo, quien contó que en Santander “se nos abrieron las puertas” después del traslado del niño.

El próximo paso depende de la valoración médica. Mientras esa decisión llega, la petición de Lucas llama a la unión de los colombianos: “Recen por mí”.