Fusiles, granadas y explosivos: el arsenal hallado tras operación contra disidencias en Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, dio a conocer, por medio de su cuenta en la red social X, un duro golpe propinado a las disidencias de las Farc que delinquen e imponen el terror en su departamento. Los cuatro capturados serían integrantes de la estructura Gerónimo Galeano y posteriormente fueron condenados a 68 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas.

Terror en Tolima: incineran bus y gobernadora responsabiliza a las disidencias de las Farc. “Ataque contra el pueblo”

“Cuatro integrantes de la estructura criminal Gerónimo Galeano fueron capturados y condenados a 68 meses de prisión y al pago de una multa de más de $2.300 millones, por los delitos de concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas”, señaló Matiz.

Los integrantes de la Fuerza Pública lograron el decomiso de cinco fusiles calibre 5.56, pistolas, granadas, artefactos explosivos improvisados, 45 detonadores, un iniciador eléctrico, proveedores y 667 cartuchos. Además, las autoridades encontraron prendas tácticas, brazaletes, pañoletas y pancartas alusivas al frente Gerónimo Galeano y a las Farc-EP que permanecían camufladas.

“De acuerdo con la investigación, estos hombres habían sido enviados a la zona de Santiago Pérez, sector de Puente Amarillo, para realizar seguimiento a alias Richard y ejecutar homicidios contra integrantes de otra facción de disidencias”, explicó la mandataria.

Amenazan a gobernadora del Tolima tras denunciar manos criminales en incendios forestales: pide a la Fiscalía investigar

El resultado operativo fue atribuido al trabajo conjunto de la Sijín de la Policía del Tolima y del Batallón de Infantería n.º 17 de la Sexta Brigada del Ejército Nacional.

“Reconocemos el trabajo de nuestra Fuerza Pública: de la Sijín de la Policía del Tolima y del Batallón de Infantería n.º 17 de la Sexta Brigada del Ejército Nacional. Su trabajo coordinado fue determinante para este resultado”, afirmó Matiz.

Operaciones militares. Foto: Suministradas

La mandataria departamental indicó que no bajarán la guardia en las operaciones militares en el departamento del Tolima.

“Pero no podemos bajar la guardia. Cada estructura criminal que debilitamos representa mayor seguridad para los tolimenses. Seguiremos actuando de manera coordinada para perseguir, capturar y desarticular a quienes amenazan la tranquilidad de nuestro departamento, para que respondan ante la justicia por sus delitos”, manifestó.

Finalmente, Matiz envió un mensaje a las organizaciones criminales que delinquen en territorio tolimense y aseguró que la ofensiva de las autoridades continuará.

“En el Tolima no vamos a retroceder. A los criminales los perseguimos hasta capturarlos”, concluyó la gobernadora.