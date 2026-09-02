Secuestran a una mujer en Cauca: hombres armados la separaron de su padre y se la llevaron hacia zona rural

Este miércoles 2 de septiembre, se registró un nuevo secuestro en el departamento del Cauca. Una mujer fue privada de la libertad por hombres armados que serían integrantes de las disidencias de las Farc, cuando se movilizaba junto con su padre por zona rural del municipio de Villa Rica.

De acuerdo con las primeras informaciones, el hecho ocurrió en la vereda La Primavera, donde la víctima viajaba en un vehículo particular en compañía de su padre, propietario de una ladrillera ubicada en esa zona del norte del departamento.

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Disidencias de las Farc. Foto: AFP

Los responsables se los llevaron inicialmente hasta una zona ubicada en los límites entre los municipios de Padilla y Corinto. La Fuerza Pública a esta hora adelanta operaciones de cierre en las diferentes vías con el fin de poder dar con el paradero de la mujer.

El nuevo caso genera preocupación debido a que se trata del segundo secuestro de una mujer registrado en el Cauca durante las últimas dos semanas, pese a los anuncios de la ofensiva militar desde el Gobierno de Abelardo De La Espriella.

Y es que los hechos de violencia no cesan en el departamento del Cauca, pues dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) fueron asesinados el viernes, 28 de agosto, en una vía que comunica a la vereda El Carmelo, a 30 minutos del casco urbano de Cajibío, en el Cauca.

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Operaciones militares. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Los cadáveres de los funcionarios fueron encontrados boca abajo, con tiros de gracia, y uno de ellos tenía un letrero en el que lo señalaban de ser colaborador de las Farc.

Una fuente consultada en la zona por SEMANA aseguró que los dos funcionarios, que estaban asignados a la protección de un integrante del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (Pupsoc) y estaban en la finca Santa Marta, en inmediaciones de la vía Panamericana, fueron despojados de su camioneta y llevados lejos de ese lugar, donde fueron ultimados.