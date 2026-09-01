Cali entrega las primeras viviendas a familias damnificadas por el terremoto

Tres semanas después del terremoto que sacudió a Cali, cuatro familias que lo perdieron todo comenzaron a reconstruir su vida. La Alcaldía de Cali, el Gobierno Nacional y Constructora Marval hicieron entrega de los primeros apartamentos destinados a damnificados, ubicados en el barrio Vegas del Lili y completamente amoblados para su ocupación inmediata.

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Las familias podrán trasladarse a partir de mañana, una vez se firmen los contratos correspondientes, según informaron las autoridades locales.

Entre los beneficiarios está la familia de Diana Marcela Troncoso Escobar, quien sobrevivió 30 horas atrapada bajo los escombros del edificio Torres de Limonar y aún se recupera de las heridas sufridas durante el sismo. Su padre, Álvaro Troncoso Torres, describió la entrega como un momento profundamente emotivo tras semanas de incertidumbre.

“Es un regalo muy grande de Dios. Primero que todo, el milagro de la vida de mi hija y, segundo, ahorita el regalo de este apartamento”, expresó Troncoso, quien también agradeció al alcalde Alejandro Eder por el acompañamiento a su familia durante la emergencia.

Pese a la celebración, las autoridades fueron enfáticas en que la tarea apenas comienza. El alcalde Alejandro Eder señaló que la ciudad enfrenta un desafío de mucha mayor escala.

“Esto es un primer paso importantísimo, pero recordemos que aún hay miles de familias más que debemos atender”, afirmó el mandatario, quien aseguró que la administración distrital continúa trabajando junto al Gobierno nacional para definir nuevas soluciones habitacionales.

El Ministerio de Vivienda reveló que se encuentran en diseño tres modelos estratégicos para avanzar en la reconstrucción de la ciudad, un proceso que deberá tener en cuenta el perfil particular de las víctimas del sismo.

El ministro Jaime Andrés Beltrán Martínez explicó que cerca del 68 % de las personas que perdieron sus viviendas son mayores de 50 años, una cifra que —dijo— obliga a diseñar estrategias con acompañamiento reforzado para esta población.

Estas alternativas se articularán con el fortalecimiento del Banco de Materiales y con el trabajo de los equipos técnicos que evalúan el estado de las edificaciones afectadas, para determinar cuáles pueden repararse, cuáles deben reconstruirse por completo y en qué sectores será necesario adelantar procesos de renovación urbana.

La entrega de las cuatro viviendas fue posible gracias a la donación de Constructora Marval, en articulación con la Alcaldía de Cali y el Gobierno Nacional, en lo que las autoridades describieron como el inicio de una ruta de reconstrucción que combinará recursos públicos y privados.