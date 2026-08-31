Tras el terremoto, Cali informa cuáles escenarios deportivos vuelven a estar al servicio de los atletas desde este 31 de agosto

Tras 20 días del sismo del 10 de agosto, Cali avanza en la recuperación de su infraestructura deportiva. La Alcaldía informó este lunes que 12 escenarios ya cumplen las condiciones para volver a recibir atletas, mientras continúa la evaluación técnica del resto.

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Reapertura progresiva para los deportistas

El alcalde Alejandro Eder y el secretario del Deporte y la Recreación, Alexander Camacho, presentaron el balance desde las piscinas Alberto Galindo Herrera.

La administración explicó que la reapertura será gradual y se priorizarán los espacios que cumplan las condiciones técnicas y de seguridad necesarias para la preparación de deportistas que tienen compromisos nacionales e internacionales.

Los 12 escenarios habilitados que retoman actividades desde este 31 de agosto están ubicados principalmente en las unidades deportivas Jaime Aparicio, Alberto Galindo y Mariano Ramos.

En la Jaime Aparicio están el Salón de Ajedrez, la Federación Colombiana de Pesas, el Patinódromo de la autopista, la Liga Vallecaucana de Pesas y el Diamante de Béisbol Miguel Chávez. También están habilitadas las piscinas Alberto Galindo Herrera.

En la Unidad Deportiva Mariano Ramos fueron habilitados el Coliseo de Futsal María Isabel Urrutia, que mantiene un muro parcialmente inhabilitado; el Coliseo Menor de Gimnasia; el Coliseo Menor de Judo; el Coliseo Menor de Boxeo; el Coliseo Menor de Wushu y Leben 180 Box.

Camacho señaló que la prioridad es garantizar una reapertura responsable y segura. Explicó que cada escenario está siendo evaluado individualmente y que solo se habilitan aquellos que cumplen las condiciones establecidas.

Estos son los escenarios deportivos que Cali habilita desde este 31 de agosto para los atletas. Foto: Alcaldía Santiago de Cali

Así está el balance de los 43 escenarios

De los 43 escenarios deportivos de alto rendimiento incluidos en el seguimiento, 12 están habilitados, equivalentes al 27,9 %. Otros cuatro están inhabilitados o sin habilitar (9,3 %), mientras que 22 todavía esperan visita técnica (51,2 %).

Además, dos escenarios ya fueron visitados, pero presentan observaciones (4,7 %), y otros dos permanecen sin revisar (4,7 %).

Entre los escenarios inhabilitados están la piscina de Kayak, las piscinas Hernando Botero O’Byrne y el Coliseo de Voleibol Francisco Chois, donde está pendiente la instalación del sticker rojo y la documentación correspondiente.

El Hapkido del segundo piso de las piscinas Alberto Galindo Herrera continúa sin habilitar, a la espera de una intervención de la liga y una nueva revisión, aunque ya cuenta con acta de visita.

El grupo más numeroso corresponde a los escenarios que todavía no han recibido visita técnica registrada.

En la Unidad Deportiva Jaime Aparicio están pendientes Deportes Urbanos, Karate Do, Coliseo de Tejo Evaristo Trujillo, Cali Élite-CDA, canchas de baloncesto, canchas de fútbol, Coliseo Miguel Calero-Hockey y Arena Mundialista de Vóley Playa.

Karate Do y el Coliseo Miguel Calero-Hockey tienen además pendiente su entrega por parte de Bienestar Social y Cruz Roja, debido a que fueron utilizados como albergues. Karate Do funcionó como albergue hasta el 28 de agosto.

Escenarios deportivos de Cali habilitados para reabrir sus puertas y retomar progresivamente las actividades de los atletas tras las afectaciones ocasionadas por el sismo. Foto: Alcaldía Santiago de Cali

En la Unidad Deportiva Alberto Galindo está pendiente la visita a 14 espacios. Entre estos se encuentran: Bolera Mundialista, Coliseo de Billar, Skate Park, Chaza, Hapkido, Parkour, Velódromo Alcides Nieto Patiño, Pista BMX, Pascualito, canchas de arenilla, Patinódromo Mundialista, muro de escalar, canchas de baloncesto y Coliseo El Pueblo.

Las canchas de tenis y el diamante de softbol Simón Carbonell Townsend también fueron visitados, pero requieren ajustes antes de su apertura. En las canchas de tenis se deben definir restricciones y usos de áreas administrativas; frente al softbol, la actividad se limitará al campo de juego, sin uso de las graderías ni acceso de niños.

Otros dos escenarios permanecen sin revisión: el Coliseo Evangelista Mora y el tiro con arco del Acuaparque de la Caña.

El Estadio Pascual Guerrero cuenta con diagnóstico favorable, pero todavía no está habilitado para recibir público.