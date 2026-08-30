Atacan instalaciones militares en zona rural de Patía, Cauca; dos soldados estarían heridos

Las instalaciones del Batallón de Instrucción y Entrenamiento n.º 29, unidad adscrita a la Brigada 29 del Ejército Nacional, fueron atacadas este domingo en la noche en zona rural del municipio de Patía, en el sur del Cauca.

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De acuerdo con la información preliminar conocida, las autoridades adelantan la verificación de la situación y buscan establecer el alcance del ataque contra la unidad militar, así como determinar si hay dos uniformados heridos como consecuencia de los hechos.

El batallón está ubicado en una zona que ha sido escenario de reiterados hechos de violencia y ataques contra la fuerza pública. Precisamente, en la región de El Estrecho, en Patía, se han registrado anteriormente hostigamientos y acciones armadas dirigidas contra instalaciones militares y policiales.

Por ahora, las autoridades no han entregado un balance oficial sobre posibles víctimas ni han confirmado quiénes estarían detrás del ataque. Unidades del Ejército y organismos de seguridad avanzan en las labores de verificación en el área.

La situación genera nuevamente preocupación en el sur del Cauca, una de las regiones del país que enfrenta una compleja situación de orden público por la presencia y disputa de estructuras armadas ilegales.

Se espera que en las próximas horas el Ejército Nacional entregue un reporte oficial con mayores detalles sobre lo ocurrido, incluyendo el estado de los uniformados que se encontraban en las instalaciones del Batallón de Instrucción y Entrenamiento n.º 29 al momento del ataque.