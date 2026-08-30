Bombardeo contra las disidencias de las Farc en zona rural de El Retorno, Guaviare, dejó 3 menores de edad muertos

El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que el más reciente bombardeo en zona rural del municipio de El Retorno, Guaviare, dejó un saldo de tres menores de edad muertos entre los diez cuerpos analizados.

Abelardo De La Espriella anunció que fueron dados de baja ocho “terroristas” de las disidencias de alias Calarcá

La acción militar se desarrolló en l madrugada del pasado jueves, 27 de agosto, tras una orden del presidente Abelardo De La Espriella en el departamento de Guaviare contra la estructura de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá

“Esta madrugada, nuestra Fuerza Pública ejecutó la Operación Amón en zona rural de El Retorno, contra campamentos utilizados por estructuras del Bloque Jorge Suárez Briceño”, manifestó ese mismo día De La Espriella, quien lo calificó como un “golpe contundente contra las estructuras criminales”.

Sobre el tema, el Instituto Nacional de Medicina Legal informó que el pasado 29 de agosto recibió 10 cuerpos, relacionados con los hechos ocurridos en las acciones militares en El Retorno, Guaviare.

“Nueve de los diez cuerpos fueron identificados y uno continúa en abordaje forense, debido al estado en el que se encuentra. De los nueve cuerpos identificados, 4 son femeninos, 5 masculinos y 3 son menores de edad”, indicó la entidad en un comunicado a la opinión pública.

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