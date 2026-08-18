Terremoto en Colombia: Medicina Legal reportó que, entre los 312 cuerpos que han llegado al instituto, 24 corresponden a menores de edad

Medicina Legal continúa con los estudios forenses adelantados con ocasión de la tragedia que sacudió a Colombia el pasado lunes 10 de agosto: el terremoto de magnitud 7,4 que, hasta el momento, ha dejado 312 víctimas mortales, de acuerdo con el más reciente informe entregado por el Instituto.

Terremoto en Colombia: actualización del balance nacional; así avanza la emergencia

Los forenses han adelantado las labores de identificación y necropsia de los cuerpos que han llegado a las diferentes sedes del Instituto, principalmente en Manizales, Pereira, Cali, Buenaventura y Chocó. Del total de cuerpos recibidos, hasta el momento se han identificado 306 víctimas, entre ellas menores de edad.

“El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informa que, a la fecha, ha recibido 312 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, relacionados con el terremoto ocurrido el 10 de agosto, de los cuales se han logrado identificar un total de 306 víctimas”, informó Medicina Legal.

La Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro hace parte de los templos del Valle del Cauca afectados por el terremoto del 10 de agosto. Foto: Jorge Orozco El País

De los cuerpos identificados, según el más reciente reporte de Medicina Legal. 24 corresponden a menores de edad y 12 serían ciudadanos extranjeros que se encontraban en Colombia mientras ocurrió la tragedia y, al menos 300 de esas víctimas, ya han sido entregados formalmente a las familias.

“El proceso de entrega de los cuerpos se adelanta en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en las sedes correspondientes de cada municipio. Los cuerpos que provienen de Cali se están entregando en la Unidad Básica de Palmira”, señaló Medicina Legal tras actualizar las cifras de cuerpos en las sedes del Instituto.

Las autoridades mantienen el seguimiento a las zonas afectadas por el terremoto y actualizan el balance nacional de víctimas. Foto: Composición Semana/ Alcaldía de Cali

El mayor porcentaje de víctimas mortales tras el terremoto se concentra en las ciudades de Pereira y Cali, luego de establecer que fueron algunas de las zonas del país más afectadas por la tragedia. Sin embargo, otras cifras también muestran un número importante de fallecidos en Buga, Buenaventura y el departamento del Chocó.