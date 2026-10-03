Abelardo De La Espriella pide declarar insubsistente al director de Bomberos por posible corrupción

El presidente Abelardo De La Espriella dio la orden para declarar insubsistente al director de Bomberos de Colombia, Germán Miranda, después de exponer que conoció hechos que considera de la “mayor gravedad” frente a su administración sobre uno de los cuerpos de socorro más importantes del país.

Candidato en el sonajero para la Dirección Nacional de Bomberos es investigado por la Contraloría

El mandatario explicó en su cuenta de X que “he conocido hechos que involucran” al actual director nacional de Bomberos, capitán Germán Miranda, destacando que dichas actuaciones las “considero de la mayor gravedad y que deben ser esclarecidas por las autoridades competentes”.

Por esa delicada situación, el jefe de Estado le pidió a su ministro del Interior, Rodrigo Lara, que “proceda de inmediato” a declarar insubsistente el nombramiento de Miranda, quien no duró ni un mes en el cargo.

El presidente De La Espriella aclaró: “En mi Gobierno no habrá contemplaciones frente a cualquier conducta que pueda comprometer la transparencia, la integridad del servicio público o el buen nombre de nuestras instituciones. La simple sospecha de una actuación irregular será suficiente para exigir la salida de cualquier funcionario del gobierno”.

El pasado 7 de septiembre, el ministro Lara posesionó al capitán Germán Miranda como nuevo director General de Bomberos de Colombia, para que se encargara del liderazgo y el fortalecimiento de las capacidades del sistema para prevenir y responder las emergencias en los territorios.

Pero pocos días después de su llegada a ese cargo, el presidente De La Espriella le terminó advirtiendo: “Funcionario que no sea probo se va y, además, haré todo lo legalmente posible para que la justicia le caiga con todo rigor: el que pretenda manchar mi Gobierno es enemigo de la Patria y como tal lo voy a tratar”.

El capitán Miranda tiene más de 20 años de experiencia en el Sistema Nacional de Bomberos, ya había sido director de la entidad en el gobierno Santos y también ejerció funciones como asesor y docente en procesos de formación y fortalecimiento de capacidades para la atención de emergencias e incidentes críticos.

Germán Andrés Miranda Montenegro, nuevo director general de Bomberos de Colombia, asume en el Gobierno de Abelardo De La Espriella Foto: Ministerio de Interior

Ahora saldrá de la Dirección Nacional de Bomberos por decisión del presidente Abelardo De La Espriella para que se defienda de las graves sospechas de corrupción que pesan en su contra. SEMANA reveló el pasado mes de agosto que el nombre de Miranda estaba en el sonajero para ese cargo pese a una investigación que tenía en la Contraloría.

Miranda se ha desempeñado también como Coordinador General del Sistema Nacional de Bomberos, además de ejercer funciones como asesor, consultor, instructor y docente en procesos de formación y fortalecimiento de capacidades para la atención de emergencias.

Tiene una especialización en Agentes Nucleares, Biológicos, Químicos y Radiactivos (NBQR) y preparación técnica en Materiales Peligrosos, con énfasis en armas de destrucción masiva. Cuenta con formación avanzada en gestión de crisis, antiterrorismo y respuesta a emergencias NBQR.

Tras la solicitud del presidente de la República, el ministro Lara se pronunció en su cuenta de X, asegurando que ya se declaró insubsistente al funcionario.