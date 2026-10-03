Miguel Uribe Londoño alista maletas para asumir la Embajada en Reino Unido. Los detalles

Miguel Uribe Londoño y su esposa, Delia Jaramillo, alistan maletas para radicarse en Londres. El padre de Miguel Uribe Turbay aceptó ser el embajador de Colombia en Reino Unido por invitación de Abelardo De La Espriella.

Uribe Londoño viajará a finales de octubre mientras recibe el beneplácito, realiza el curso diplomático en la Cancillería y toma posesión ante el ministro Omar Bula. En la capital británica vivirán en la casa amueblada de la embajada.

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SEMANA conoció que el Gobierno tiene en arriendo dicha vivienda y el lugar de la embajada por 90 años, de los cuales se han cumplido 30. La embajadora de carrera Nancy Benítez será la encargada de entregarle el cargo a Uribe Londoño porque Laura Sarabia renunció el 7 de agosto.