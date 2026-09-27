“Es una valiente recuperación de la seguridad”: Miguel Uribe L. a De La Espriella, tras muerte de alias Robinson Gutiérrez

Como un accionar “valiente” para la recuperación de la seguridad en Colombia catalogó Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, lo que está sucediendo en el país en los últimos días, donde el hecho más reciente es la baja de alias Robinson Gutiérrez, cabecilla de la llamada segunda Marquetalia, disidencia de la antigua guerrilla de las Farc.

Uribe Londoño envió un mensaje directo al presidente Abelardo De La Espriella, en el que agradece por el operativo realizado en Tello, Huila, en el que resultó muerto el señalado por el crimen de Miguel Uribe Turbay mientras las autoridades continúan con las verificaciones del mismo.

Las acciones militares fueron adelantadas por integrantes del Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea, a quienes agradeció Uribe Londoño.

“Presidente, lo felicito por cumplir los compromisos hechos con el pueblo colombiano. Continúe con su propósito de que el mundo pueda saber quién dio la orden de matar a mi hijo Miguel. Petro instigó el asesinato, sabía que lo iban a matar, le quitó la protección con la complicidad de su amigo, el director de la UNP, y sabe quién dio la orden”, escribió en sus redes sociales.

La muerte de alias Robinson Gutiérrez fue divulgada este domingo, por parte de las autoridades colombianas. Según la ficha de inteligencia, estaría vinculado en acciones contra la Fuerza Pública, lo que habría ocurrido en su paso como cabecilla de la columna Teófilo Forero, de las antiguas Farc. Además, en su amplia trayectoria en grupos ilegales, con 35 años ligado a esas organizaciones armadas, también se habría encargado del manejo de las finanzas, a través de extorsiones en varios departamentos afectados por el conflicto.