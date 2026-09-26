Senador Iván Cepeda anuncia lo que hará con su prima de servicios: “Por segunda vez”

El senador Iván Cepeda anunció este sábado, 26 de septiembre, que donará el dinero que le llega por la prima especial de servicios por ser congresista.

Cepeda aseguró que el dinero, alrededor de 18 millones de pesos, lo destinará a organizaciones sociales que están “atendiendo a las comunidades” que han sido afectadas por los incendios forestales que azotan el departamento del Tolima.

“A pesar de que el Gobierno del presidente Gustavo Petro había tomado la decisión de derogar la prima especial de servicios de los congresistas, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente esa decisión y el proceso de fondo aún no ha terminado. Por eso, por segunda vez, he decidido donar esta prima a organizaciones sociales del Tolima que están atendiendo a las comunidades afectadas por estos incendios. La política no puede ser privilegio mientras el pueblo enfrenta emergencias”, afirmó el excandidato presidencial en la red X.

“Menos espectáculo, más acción y solidaridad con el Tolima. Mientras el Tolima arde, no podemos mirar hacia otro lado. Cerca de 65 mil hectáreas de bosques han sido consumidas por los incendios, poniendo en riesgo la biodiversidad y las reservas de agua del oriente del departamento”, subrayó Cepeda.