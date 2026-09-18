El senador Iván Cepeda anuncia que se alistan marchas en el país y dice que contarán con su respaldo

El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, anunció que se vienen marchas en el país y que estarán respaldadas por él.

“Comienzan a prepararse ya las movilizaciones sociales que contarán con nuestro respaldo decidido”, dijo Cepeda a través de su cuenta en X, sobre el mediodía de este viernes, 18 de septiembre.

Según el escrito en X del excandidato presidencial del petrismo, varios sectores sienten afectados sus derechos, motivo por el cual se llevarán a cabo esas movilizaciones en el país.

“A un mes de haber asumido al gobierno múltiples sectores de la población, sienten severamente afectados sus derechos: los damnificados por el terremoto, el campesinado, víctimas, el magisterio, estudiantes y profesores universitarios, trabajadores públicos, los pueblos indígenas y las comunidades afro descendientes, la juventud, quienes están en procesos de reincorporación, el sector LGBTIQ+, jueces, artistas, periodistas críticos; para tan solo mencionar algunos de ellos”, dijo puntualmente Cepeda.

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Si bien, el senador Cepeda anunció movilizaciones en el país, no especificó cuándo, ni en qué regiones, estas se llevarán a cabo.

Vale destacar que, a comienzos de esta semana, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia anunció que abría una indagación previa contra Cepeda por posibles irregularidades en la financiación de la consulta interna del Pacto Histórico para definir a su candidato en las elecciones presidenciales 2026.

El alto tribunal busca establecer si existió algún tipo de irregularidad frente a dicha consulta de la colectividad, que se realizó en octubre de 2025.

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Dicho caso que hoy tiene contra las cuerdas a Cepeda, llegó por reparto al despacho del magistrado Francisco Farfán, actual presidente de la Sala de Instrucción, quien ordenó a través de un oficio la práctica de varias pruebas y declaraciones para esclarecer si existió la presunta ilegalidad en la financiación de su campaña en la consulta.