¿Iván Cepeda reconoció a Abelardo De La Espriella como presidente? Esto dice un derecho de petición enviado al senador del Pacto Histórico

El senador Iván Cepeda respondió un derecho de petición presentado días atrás en relación con el denominado “Gabinete por la Vida”, según informó el solicitante del mismo, Thomas Piedrahita, en su cuenta de X.

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De acuerdo con quienes presentaron el documento, en su respuesta Cepeda habría señalado que Abelardo De La Espriella es el legítimo presidente y que su gabinete es el único reconocido constitucionalmente.

Los solicitantes aseguran que esta posición responde a las inquietudes planteadas en el derecho de petición sobre la conformación de una estructura política alternativa.

Iván Cepeda @IvanCepedaCast nos acaba de responder el Derecho de Petición.



Y en su respuesta, le tocó reconocer a Abelardo de la Espriella @ABDELAESPRIELLA y a su gabinete como el legítimo Presidente y su único gabinete constitucional.



Quedo a la espera de la respuesta del… pic.twitter.com/8vPwHiXyPX — Thomas Piedrahita (@ThomasPiedraita) September 12, 2026

La solicitud fue presentada después de que se conocieran referencias a la creación de un llamado “Gabinete por la Vida”. Los autores del derecho de petición buscaban establecer cuál era la posición de Cepeda frente a esta iniciativa y si existía algún reconocimiento a una estructura diferente al gabinete que, según su interpretación, reconoce el senador en su respuesta.

Tras recibir el documento, los promotores de la petición divulgaron su interpretación de la respuesta y señalaron que Cepeda habría dejado claro que reconoce un solo presidente y un solo gabinete.

Los autores de la solicitud también señalaron que permanece pendiente una respuesta del Pacto Histórico sobre el denominado “Gabinete por la Vida”.

Según explicaron, buscan conocer la posición oficial de la colectividad frente a esta iniciativa y establecer si coincide con el contenido que atribuyen a la respuesta de Cepeda.

El documento también fue utilizado por los promotores para hacer un llamado a los militantes y simpatizantes del Pacto Histórico a conocer la respuesta del senador y la posición que, según ellos, se desprende del documento.

Proceso del derecho de petición presentado

El proceso comenzó hace unos días, cuando el Congreso de la República informó que había remitido a la oficina del senador Iván Cepeda un derecho de petición relacionado con sus declaraciones sobre Abelardo de la Espriella y el denominado “Gabinete por la Vida”.

Iván Cepeda, excandidato presidencial y senador del Pacto Histórico Foto: Catalina Olaya

Según la comunicación, Cepeda contaba con un plazo de 15 días para entregar una respuesta clara y de fondo frente a los cuestionamientos planteados en la solicitud. El documento buscaba conocer su posición respecto a las declaraciones en las que, según los autores de la petición, había desconocido a De la Espriella como presidente, así como precisar su postura frente a la iniciativa denominada “Gabinete por la Vida”.

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La remisión del documento por parte del Congreso dio inicio al trámite formal de la solicitud y dejó la respuesta en manos de la oficina de Cepeda. Días después, el senador respondió el derecho de petición, dando paso a una nueva discusión política sobre el alcance de sus declaraciones y sobre la interpretación que los solicitantes hacen de su respuesta.