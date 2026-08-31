Iván Cepeda envió sentida carta al Pacto Histórico tras guerra interna: “No permitamos que ambiciones personales nos desvíen de la ruta”

Iván Cepeda, senador de oposición, envió una sentida carta a su bancada de senadores y representantes del Pacto Histórico, luego de los enfrentamientos entre militantes y figuras de su partido este fin de semana.

Al político de izquierda no le parece la forma en que se han manejado las diferencias internas porque han trascendido a la prensa. Además, en algunos casos, dirigentes del Pacto Histórico han criticado su manera de llevar la campaña presidencial 2026, donde lo derrotó Abelardo De La Espriella

“Me llama la atención el esfuerzo concertado de los centros de opinión y propaganda mediática por convencer al espectro progresista de que está dividido, debilitado y prácticamente liquidado. Que lo ocurrido en los últimos cuatro años fue una cadena de desgracias y desaciertos”, dijo.

Agregó: “El intento por convencer a la opinión de que, en menos de un mes, estamos ante un conjunto de milagros: se ha superado el déficit fiscal, se acabó la crisis del sistema de salud y ha sido atendido eficazmente el desastre del terremoto del 10 de agosto”.

“Ni lo uno ni lo otro es cierto”, resaltó. Además, lanzó fuertes pullas contra el Gobierno De La Espriella. Dijo que el mandatario ha puesto en marcha políticas irresponsables que, a su juicio, tendrán un efecto muy negativo para la sociedad colombiana.

“Su único objetivo es lograr el beneficio y enriquecimiento de un estrecho círculo de clanes políticos y socios. Endeudar al país a niveles no vistos, anular nuestra soberanía y postrarnos ante EE. UU. e Israel”, añadió. La Patria Milagro, dijo, “es la patria calamidad”.

Gustavo Petro, Gustavo Bolívar e Iván Cepeda. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Presidencia / Foto 3: Semana

Añadió: “A pesar de las persecuciones, de toda la propaganda sucia practicada con granjas de bots en redes sociales, de nuestros propios errores y contradicciones, somos la única fuerza que tiene la capacidad de derrotar este proyecto fascista, autoritario y mezquino”.

Según Cepeda, “nuestra mayor preocupación debe ser la gente, las comunidades, el pueblo colombiano, sus dificultades, sus luchas, sus sueños. Invito cordialmente a todas las personas que ejercen liderazgo en nuestra colectividad a asumir con responsabilidad, grandeza política y ética, y total entrega esa labor que es hoy indispensable para el bienestar de la Nación. No permitamos que las ambiciones personales, los intereses particulares y egoístas nos desvíen de la ruta esencial de la transformación social que, con éxito, adelantamos en los últimos cuatro años”.

El expresidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: JUAN CARLOS SIERRA

Por último, dijo que la campaña de los adversarios contra el Pacto Histórico es “frenética”.

“La mejor demostración de ello es, precisamente, esa campaña frenética que adelantan nuestros adversarios. Cuando en política algo es irrelevante y caduco, no se dedican esfuerzos ingentes para controvertirlo. Y nuestros contradictores y sus aparatos de desinformación no pueden ocultar que detrás de sus mensajes obsesivos está la enorme intranquilidad por nuestra fuerza. No lo duden”, remató.

El propio exdirector del DPS, Gustavo Bolívar, le contó al país las divisiones dentro del Pacto Histórico.

Gustavo Petro, Iván Cepeda, Gustavo Bolívar, Carolina Corcho y Dagoberto Quiroga. Foto: SEMANA

“El Pacto Histórico está siendo dinamitado desde dos frentes: la ultraderecha, que agiganta cada error y lo vuelve tendencia con sus multitudes algorítmicas, y la militancia que cae en la trampa y entra en esa conversación. Es decir, desde afuera y desde dentro llueve dinamita. Y en el fondo lo que hay es una ambición de poder casi enfermiza que se manifiesta en la organización de candidaturas presidenciales, cuatro años antes, sin que antes hayamos arreglado la casa”.