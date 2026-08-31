Carolina Gómez no será vocera en el gobierno de Abelardo De La Espriella: su designación se cayó este fin de semana

La reconocida periodista Carolina Gómez no será la vocera oficial del gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

SEMANA confirmó que la designación de la reconocida comunicadora y presentadora fue reevaluada este fin de semana por el equipo de asesores del jefe de Estado, que coincidió en no avanzar en su nombramiento.

Aunque el nombre de Gómez sonó desde el 7 de agosto, cuando se posesionó el actual presidente, no había sido nombrada en propiedad.

Aun así, la comunicadora divulgó algunos mensajes en sus redes sociales que le generaron algunos ruidos y dolores de cabeza a De La Espriella.

Aunque no es una versión confirmada, SEMANA conoció por varias fuentes que al interior de la Casa de Nariño no gustó la forma como Gómez reaccionó a la designación de Carolina Soto, esposa de Alejandro Gaviria, como presidenta de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI).

Más allá del contenido del mensaje, en los pasillos del palacio presidencial estimaron que no fue la forma correcta para transmitir un mensaje que generó una leve tensión con los gremios.

En diálogo con SEMANA, Gómez señaló que declinó a la designación de la vocería y sostuvo que el presidente le hizo “una oferta más atractiva”.

Carolina Gómez. Foto: Carolina Gómez

Por lo pronto, el abogado Miller Soto Solano tendrá la misión de comunicar las decisiones del Ejecutivo y fortalecer la relación con los medios de comunicación y la ciudadanía. Su nombramiento se oficializará este 1 de septiembre.

Soto es abogado, docente y doctor en Derecho y Economía de la Empresa por la Universidad de Verona (Italia), también fue concejal de Barranquilla durante tres periodos y ha ocupado cargos de asesoría en entidades como el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y la Alcaldía de Barranquilla.