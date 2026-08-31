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Boris Johnson visita Colombia: los detalles del viaje que comparte con Iván Duque

El exprimer ministro británico dará una charla este domingo en la Fundación I+D, liderada por el exmandatario colombiano.

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Redacción Semana
31 de agosto de 2026 a las 6:57 a. m.
El exprimer ministro británico Boris Johnson está en Colombia y se reunirá con el expresidente Iván Duque.
El exprimer ministro británico Boris Johnson está en Colombia y se reunirá con el expresidente Iván Duque. Foto: Fotomontaje SEMANA/Getty/Nicolás Galeano

El exprimer ministro británico, Boris Johnson, está desde hace unos días en Colombia. El exmandatario viajó al país para tomar vacaciones con su familia.

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El interés de Johnson por recorrer varias ciudades nació de la amistad que tiene con el expresidente colombiano Iván Duque. Ambos mantienen una relación cercana desde hace varios años.

Johnson ha descubierto Colombia de la mano del exmandatario colombiano, su esposa, María Juliana Ruiz, y sus tres hijos.

Este domingo estará en la Fundación I+D, que dirige el expresidente; dará una charla a un grupo cerrado.