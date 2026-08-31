Simón Molina denunció al exministro de Hacienda, Germán Ávila, por aparentes irregularidades en el presupuesto de 2027

El representante a la Cámara de Creemos, Simón Molina, radicó una denuncia en contra del exministro de Hacienda, Germán Ávila, por las aparentes irregularidades en las que habría incurrido con el diseño del Presupuesto General de la Nación de 2027.

La acción, que también involucra a exfuncionarios por determinar que habría participado en el aparente ilícito, busca determinar si las inconsistencias detectadas fueron errores técnicos o podrían configurar los delitos de falsedad ideológica en documento público, prevaricato por omisión y fraude procesal.

Buscan derogar la paz total de Petro y restablecer órdenes de captura

“Un presupuesto no puede construirse con plata que no existe. El gobierno Petro presentó un proyecto por $575,6 billones que incluía $30,2 billones condicionados a una ley de financiamiento que ni siquiera había sido aprobada”, comentó el representante a la Cámara.

Molina contó que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal encontró que el gasto primario superaba en $20,7 billones el límite establecido en el Marco Fiscal de Mediano Plazo: “El documento también advierte una brecha de $8,3 billones entre los ingresos esperados y la reforma tributaria propuesta, así como posibles inconsistencias por $12,6 billones en recursos de balance”.

“Esto no es un descuadre menor. Colombia merece saber si esto fue un error o si deliberadamente maquillaron las cifras y le presentaron al país como ciertas unas cuentas que no lo eran”, concluyó el congresista.