Antonio Sanguino, exministro de Trabajo, se pronuncia sobre propuesta de Álvaro Uribe con el sistema pensional

Sin duda, el de las pensiones es uno de los temas de alta sensibilidad en Colombia. Luego de la reforma pensional que tramitó el gobierno saliente -de Gustavo Petro-, la cual quedó por un tiempo en vilo en la Corte Constitucional, a la espera de una decisión que finalmente se dio, de nuevo revive la controversia.

Como la reforma fue devuelta por el Alto Tribunal, para que el Congreso de la República revise 9 artículos y agregue uno más, empiezan a surgir nuevas propuestas de cambio, entre ellas, la que lanzó este domingo el expresidente Álvaro Uribe Vélez, de marchitar el régimen de prima media que maneja Colpensiones, y pasar a un sistema único de ahorro individual en los fondos de pensiones.

En otras palabras, que cada quien ahorre lo suyo para su vejez, conservando algunas cosas, como la pensión mínima garantizada, entre otras.

Dentro de las reacciones a la propuesta surge la de Antonio Sanguino, exministro de Trabajo, quien junto con su antecesora, Gloria Inés Ramírez, defendieron a capa y espada la reforma pensional, que fue prácticamente la única propuesta legislativa que le avaló el Congreso de la República al gobierno saliente.

La reforma pensional vuelve al Congreso de la República Foto: Corte Constitucional aprobó la esencia de la reforma pensional del gobierno Petro

Desde la perspectiva de Sanguino, que en todo momento defendió la posición oficial de Petro, de la estatización de algunos sectores, entre ellos, el de las pensiones y la salud, ahora, para hacer lo que plantea el expresidente Uribe, “habría que tramitar una contrarreforma”.

Implicaría llevar al Congreso de la República un verdadero revolcón a la ley que ya se aprobó, tras surtir todo el trámite y quedar pendiente solo de algunos puntos que son los que están en capilla: 9 artículos para revisión y uno nuevo.