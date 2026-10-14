Con risas, el minInterior, Rodrigo Lara, le responde a Petro tras asegurar que el decreto para regular protestas no tiene validez

Este 14 de octubre, Fecode y la CUT convocaron una jornada de protestas contra el Gobierno nacional. Es un día particular, dado que es la primera marcha con la que lidia el presidente Abelardo De La Espriella, que se estrenó con el nuevo decreto para regular este tipo de manifestaciones y también modificar algunas de las actuaciones de la Fuerza Pública.

El decreto ha sido ampliamente discutido y ha recibido varios reparos por parte de la oposición. Una de las voces que más han sonado es la del expresidente Gustavo Petro, quien este miércoles volvió a referirse al decreto y también al ministro del Interior, Rodrigo Lara.

“No es válido un decreto sin publicidad previa. Así que, señor Lara, deje de perder tiempo y vuelva a estudiar derecho”, dijo de manera fuerte el mandatario.

El ministro le respondió a través de su cuenta de X. La respuesta fue corta, pero muy diciente, pues este publicó apenas tres emoticones con risas, lo que se ve como una reacción de burla frente a las declaraciones del exmandatario, que estarían infundadas.

🤣😂🤣 — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) October 14, 2026

Esto se debe a que, según las fuentes asociadas a ese ministerio y al Gobierno, el borrador del decreto estuvo publicado en la página web del Ministerio del Interior desde el pasado 28 de septiembre. Además, este fue socializado y existen algunas fotos donde aparecen hasta exfuncionarios del gobierno de Petro.

Los hechos, de carácter público, fueron difundidos tanto en redes institucionales como en la página web.