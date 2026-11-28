El creador de contenido Westcol reveló durante una transmisión en vivo que recibió una reclamación por $54.472.586 tras una estadía con otros influenciadores en una casa alquilada en Guatapé, Antioquia.

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El streamer señaló que el grupo debe asumir las consecuencias por los daños ocasionados en el inmueble. De acuerdo con lo que se vio en una transmisión del creador de contenido en la plataforma Kick, Westcol mostró el valor de la reclamación asociada a su paso por Guatapé, uno de los destinos turísticos más visitados de Antioquia.

En las imágenes compartidas en redes sociales durante los días del viaje se pueden ver reuniones, celebraciones y consumo de alcohol dentro de la vivienda, mientras el grupo grababa contenido para sus audiencias.

Westcol es uno de los streamers colombianos con mayor visibilidad en plataformas digitales y suele transmitir su día a día, colaboraciones y viajes ante miles de espectadores.

Durante su intervención, el creador de contenido no publicó el documento completo ni detalló uno por uno todos los objetos o espacios afectados. Sin embargo, explicó que la comunicación recibida incluía cobros por reparaciones, trabajos de constructora y multas vinculadas con elementos de la residencia, entre ellos colchones.

“Pille, puse la semana. Todo manifestado, los cobros, cómo fue, los costos de la constructora, las multas de los colchones”, dijo al referirse al reporte.

A diferencia de otras ocasiones en las que el streamer ha protagonizado discusiones en redes, en este caso no cuestionó que los propietarios pidieran una compensación económica. Por el contrario, sostuvo que los dueños del inmueble tenían derecho a reclamar por el estado en que habría quedado la casa tras el paso del grupo.

“Eso es algo que nos merecemos todos. Nosotros no podemos ir por la vida alquilando casas y haciendo lo que queramos con la casa de las personas”, expresó Westcol ante su audiencia.

En las transmisiones difundidas alrededor del viaje se mencionó que en la finca estuvieron integrantes del grupo conocido en redes como La Ganga, entre ellos Chanty, Lonche y Katy Cardona, conocida como La Blanquita.

En otra emisión, Westcol comentó que La Blanquita se comunicó con él para consultar cuánto le correspondía aportar ante el cobro recibido tras la estancia en Guatapé.

Aunque el creador de contenido exhibió el monto de $54.472.586 y habló de la necesidad de responder, no quedó establecido públicamente si ese dinero ya fue pagado, si se trata de un cobro inicial sujeto a revisión o si existe un acuerdo cerrado con los propietarios de la finca.

Tampoco se informó cómo se repartirá la suma entre quienes asistieron al viaje, ni hubo pronunciamientos públicos de los demás acompañantes sobre el tema.

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En este tipo de alquileres, los acuerdos de hospedaje suelen fijar reglas sobre el cuidado de las instalaciones y los muebles, así como posibles cargos adicionales cuando ocurren daños durante la estadía.

Por ahora, el relato conocido proviene principalmente de lo dicho por Westcol en sus transmisiones y de los fragmentos de video que circularon en redes sociales, sin que se conozcan de manera independiente todos los detalles de lo sucedido.